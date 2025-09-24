Cinzia Pinna scomparsa da Palau in Sardegna, l'imprenditore Emanuele Ragnedda fermato per omicidio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ore drammatiche in Sardegna per la scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo vista l’ultima volta la sera dell’11 settembre a Palau. L’inchiesta della Procura di Tempio Pausania ha portato al fermo di Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore del vino di Arzachena, accusato di omicidio volontario e soppressione di cadavere. L’uomo è stato bloccato il 24 settembre mentre cercava di fuggire in mare su un piccolo gommone. Insieme a lui risulta indagato un 26enne milanese, residente a Olbia, con l’accusa di occultamento di cadavere.

Scomparsa di Cinzia Pinna, fermato Emanuele Ragnedda

I due indagati, difesi rispettivamente dagli avvocati Luca Montella e dal duo legale Maurizio e Nicoletta Mani, sono stati interrogati dai carabinieri del Reparto territoriale di Olbia.

Come riporta ANSA, sono stati sequestrati i telefoni cellulari e, al giovane milanese, anche l’automobile.

Carabinieri e vigili del fuoco nella tenuta di proprietà di Emanuele Ragnedda

Nelle campagne di Palau, nella tenuta di Conca Entosa di proprietà di Ragnedda, è stato disposto un sopralluogo dei Ris per cercare elementi utili alle indagini.

L’area, insieme ai vigneti e alla villa dell’imprenditore, è stata posta sotto sequestro.

Le indagini a Palau

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la sera della scomparsa Cinzia era uscita con alcuni amici in un locale di Palau.

I filmati delle telecamere di sorveglianza la mostrano mentre, in stato di alterazione, cammina per strada prima di salire a bordo di un’auto che si sarebbe poi rivelata appartenere proprio a Ragnedda.

Sarebbe stata questa l’ultima volta in cui la giovane è stata vista viva.

L’ultimo segnale del cellulare della 33enne risale alle 3.20 della notte tra l’11 e il 12 settembre e si agganciava nella zona del porto di Palau. Da allora il telefono risulta spento.

Le ricerche, iniziate il 12 settembre, hanno coinvolto carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e volontari, ma al momento il corpo della donna non è stato ancora ritrovato.

Chi è Emanuele Ragnedda

L’imprenditore arrestato appartiene a una famiglia molto nota nel settore vinicolo della Gallura.

Figlio di Mario e nipote di Francesco Ragnedda, fondatori della celebre cantina Capichera, aveva avviato un’azienda tutta sua, la Conca Entosa, diventata famosa per la produzione del Vermentino “Disco Volante Igt 2021”, soprannominato il “bianco più caro d’Italia”, venduto fino a 1.800 euro a bottiglia.

Il 41enne è stato fermato dopo un tentativo di fuga: avrebbe lasciato il porto di Cannigione su un gommone, trovato poi distrutto sugli scogli di Baja Sardinia.

Rintracciato nella villa dei genitori, era armato al momento dell’arresto.

L’accusa di omicidio

La Procura di Tempio Pausania, con il procuratore Gregorio Capasso e la pm Noemi Mancini, contesta a Ragnedda l’omicidio e la soppressione di cadavere, mentre al 26enne milanese l’accusa di occultamento.

L’ipotesi investigativa è che Cinzia sia morta dopo un incontro segnato da alcol e droga, e che il corpo sia stato successivamente nascosto con l’aiuto dell’amico.