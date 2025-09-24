Cinzia Pinna uccisa da Emanuele Ragnedda, per l'avvocato è "più che pentito": si indaga sul movente

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Emanuele Ragnedda si è detto più che pentito. Le parole sono state pronunciate dall’avvocato Luca Montella, che lo difende nel caso dell’omicidio di Cinzia Pinna, da lui confessato. Il difensore ha raccontato che il suo assistito “ha manifestato il suo completo senso di vicinanza ai familiari della povera vittima”.

Ragnedda è pentito: le parole dell’avvocato

Intervenuto a margine dello spostamento di Emanuele Ragnedda dalla caserma dei carabinieri, l’avvocato difensore Luca Montella ha dichiarato che il suo assistito si è pentito.

Nello specifico, pare abbia espresso “il suo completo senso di vicinanza ai familiari della povera vittima”, ha detto. Secondo Montella, l’uomo avrebbe dichiarato spontaneamente al procuratore della Repubblica come stavano le cose e ha accompagnato un inquirente nel posto dove si trova il corpo della ragazza.

ANSA Ricerche di Cinzia Pinna

“È più che una persona pentita. Ha riconosciuto l’autorità dello Stato e si è affidato completamente. Non è vero che stamattina ha tentato la fuga in gommone, non ha mai avuto nessuna intenzione di scappare”, ha aggiunto il difensore.

La fuga in gommone

Secondo l’avvocato di Ragnedda, non stava tentando la fuga in gommone. Da una prima ricostruzione giunta ai giornali, si apprendeva che l’uomo era stato fermato mentre tentava di allontanarsi via mare. Da qui il fermo per il pericolo di fuga e il lungo interrogatorio che avrebbe portato alla confessione.

Saranno da chiarire le circostanze e verificare chi dice la verità tra l’avvocato e i giornali, che hanno appreso la notizia e l’hanno riportata senza i dettagli necessari per eliminare ogni dubbio.

Diventa invece fondamentale capire il motivo dietro le azioni di Ragnedda. Si indaga sul movente dell’omicidio.

La posizione dell’altro indagato

Dopo la confessione, resta da chiarire la posizione dell’altro indagato. Si tratta di un ventiseienne milanese, ma residente in Gallura, che è stato accusato di occultamento di cadavere. L’ipotesi è che abbia aiutato Ragnedda a nascondere il corpo di Cinzia Pinna.

Le accuse però sono state respinte. Lo hanno dichiarato gli avvocati Maurizio e Nicoletta Mani, che difendono il ventiseienne. Spiegano: “Non appartiene per niente a questa vicenda, siamo fiduciosi che a questo punto sia fatta chiarezza sull’estraneità del nostro assistito”.

Infine si augurano che sia riconosciuto al ragazzo che non c’entra nulla con i fatti e che è stato tirato in ballo in maniera inaspettata. “Ora sta vivendo dei momenti di grande sofferenza perché accusato di una cosa enorme senza avere la minima idea di cosa sia successo”, hanno spiegato.