Cinzia Scaglione nel corto "Tutti giù per terra" sulla violenza sessuale: "Lacrime nella scena dello stupro"

In Tutti giù per terra di Marco Simon Puccioni, in anteprima alla 23^ edizione di Alice nella Città, Cinzia Scaglione interpreta Viola, una donna che porta addosso le cicatrici invisibili del bullismo e di una violenza sessuale subita in età adulta. Accanto a lei, la giovanissima Beatrice Stella veste i panni della Viola bambina, in un gioco speculare tra memoria e presente, tra corpo e anima spezzata. Il corto – crudo, onirico, necessario – smaschera le falle di un sistema giudiziario spesso sordo al dolore delle vittime, ma lascia intravedere un fragile spazio di resistenza. Attrice, autrice, regista e attivista, Cinzia Scaglione ha fatto del suo percorso personale una leva artistica e civile. Nata in Sicilia, con una carriera che spazia dal teatro impegnato alla TV nazionale, dai cortometraggi premiati alle campagne istituzionali, porta avanti da anni un lavoro militante contro la violenza di genere. Non cerca scorciatoie, non usa mezze parole. In questa intervista, lucida, intensa e mai compiacente, per Virgilio Notizie, ci consegna non solo la genesi di un film, ma un manifesto di presenza e verità.

Da dove nasce l’urgenza o la necessità di raccontare la storia di Tutti giù per terra?

“Tutti giù per terra nasce da uno spettacolo teatrale che ho portato in scena per un po’, Viola non è il mio nome, tratto dal libro Stupro di Alberto Bottacchiari. Mi occupo di violenza sulle donne da anni, e non per una moda, ma per una necessità personale. Ho vissuto esperienze, senza arrivare allo stupro, che mi hanno segnata. Mi considero una storia a lieto fine, e per questo sento il dovere di dare voce a chi non ce l’ha. Non è una battaglia solo femminile, è una questione culturale. Serve una rivoluzione culturale che coinvolga uomini e donne, insieme. Dobbiamo cambiare il modo in cui educhiamo, ascoltiamo e reagiamo. Il dolore, se non viene visto, rischia di diventare silenzio. Io ho scelto di trasformarlo in voce. In arte. In resistenza”.

Com’è avvenuto il passaggio dal teatro al cortometraggio?

“Dopo aver parlato con Bottacchiari, ci siamo detti: “Perché non trasformarlo in un film, anche se piccolo?”. Ho preso solo spunto dal libro, poi la narrazione è diventata totalmente mia. La storia originale racconta uno stupro di gruppo. Io ho voluto esplorare i vari piani del trauma: quello reale e quello immaginato, quello temporale e quello emotivo. Con Costanza Bongiorni, con cui ho scritto la sceneggiatura, ho trovato una complice preziosa. Abbiamo vinto il bando Nuovo IMAIE, e poi è arrivato il regista Marco Simon Puccioni. Lui ha sposato il progetto con una sensibilità rara. Ha capito subito che non stavamo solo girando un corto, ma portando a galla un’urgenza sociale ed emotiva. Ha curato ogni dettaglio con attenzione: la direzione degli attori, la fotografia, il ritmo. Con lui è nata una sintonia immediata. Ci siamo capiti sul piano umano, prima ancora che artistico. Come se non bastasse, abbiamo anche avuto quel regalo meraviglioso che si chiama Tommaso Ragno, che ha impreziosito il tutto interpretando il commissario di polizia”.

Com’è stato per lei condividere il personaggio di Viola con una bambina, Beatrice Stella?

“Beatrice, sebbene giovanissima (ha solo 11 anni, ndr) è stata magnifica. Lei rappresenta me da piccola, una Viola che subisce bullismo. È una forma di violenza anch’essa devastante. Ho voluto indagare la violenza da più prospettive, non solo quella fisica. La violenza psicologica lascia cicatrici profonde, specialmente se avviene in età tenera. Nel corto c’è una filastrocca – Tutti giù per terra, per l’appunto – che fa da ponte tra le due età. Durante la scena dello stupro da adulta, torna quella filastrocca. Mi sono confrontata con una psicologa che mi ha spiegato come, nei traumi, spesso ci si rifugia in ricordi d’infanzia, in qualcosa di apparentemente innocuo, come una filastrocca o una canzone. Beatrice ha saputo dare corpo a quella fragilità con una verità disarmante. Quando l’ho vista sul set, ho rivisto me stessa. È stato commovente”.

Come è riuscita a bilanciare la lucidità della scrittura e della recitazione con l’emozione legata al vissuto personale?

“Per me è stato terapeutico. La scrittura mi ha aiutata tantissimo. A volte rileggere ciò che avevo scritto era doloroso, ma anche liberatorio. È stato un percorso a fasi: dalla repulsione alla voglia di scavare più a fondo. Ogni volta che scrivevo, mi liberavo di un peso, ma allo stesso tempo me ne prendevo cura. Non volevo raccontare la violenza in modo sterile: volevo restituirla per quello che è, con tutta la sua complessità. Senza sconti, ma anche con delicatezza. Come attrice, porto dentro un bagaglio emotivo che uso nel lavoro. La sofferenza, quando la conosci, la sai raccontare in modo più vero”.

È stata la scena dello stupro di gruppo la più difficile da girare?

“Sì, senza dubbio. Anche se gli attori coinvolti sono stati molto delicati e rispettosi, viverla, anche se simulata, è stato pesante. L’urlo che si sente è reale. Le lacrime anche. Marco Simon Puccioni ha fatto di tutto per mettermi a mio agio. Era una notte fredda, alla Caffarella, ed eravamo scoperti. È stata dura. Mi è rimasta addosso per giorni. Nonostante tutto il set fosse estremamente protetto, quella scena ha aperto delle ferite che credevo rimarginate. Ma era necessario. Per me, per Viola, per tutte quelle donne che non sono riuscite a gridare. Ho gridato anche per loro”.

Nel cortometraggio si parla anche di una violenza sistemica. Oggi, cosa la fa arrabbiare di più: la violenza subita o quella istituzionale?

“Qualcosa è cambiato, grazie al Codice Rosso. Ma il problema è la rete che dovrebbe proteggere. Chi ha il primo contatto con le vittime – forze dell’ordine, sanitari – deve essere formato. Spesso chi denuncia viene accolto con freddezza o diffidenza. “Non mi crederanno mai”, dice Viola. E purtroppo è una frase vera. Dopo la denuncia, deve scattare un sistema di protezione. Se questo non avviene, il sistema fallisce. Non basta una legge se poi manca l’empatia, la formazione, l’umanità. Troppe volte si sentono frasi come “se l’è cercata”, oppure si sottovaluta la paura che paralizza. Io voglio raccontare proprio quella paura: è lì che si annida la violenza più subdola”.

Cosa risponderebbe a chi ancora mette in dubbio la parola delle vittime?

“È gravissimo. È una questione culturale. Purtroppo, leggo ancora frasi come “eh ma adesso tutto è violenza” oppure “se ti penti dici che sei stata stuprata”. Anche una molestia non richiesta è violenza. Bisogna educare. E bisogna farlo presto, nelle scuole. Ho un progetto ambizioso: un percorso di educazione sentimentale attraverso il teatro e il cinema. Non so se riuscirò a realizzarlo, ma ci sto provando. Credo sia un investimento nel futuro. Se educhiamo alla consapevolezza emotiva, cresceremo adulti meno violenti, più empatici. Il teatro, il cinema, la narrazione possono essere strumenti potentissimi per cambiare prospettiva”.

In passato per un corto del Ministero per le Pari Opportunità ha interpretato anche l’amica della vittima. Che differenza c’è tra osservare e subire una violenza?

“Chi sta vicino a una donna che subisce violenza ha un ruolo fondamentale. Molte volte la vittima si isola. Ma non sempre è una scelta: a volte è l’ambiente che si allontana. Serve chi ti aiuti a ritrovare lucidità, chi ti stia accanto. La rete familiare, amicale è centrale. Anche per me lo è stata”.

Nel momento in cui ha avuto bisogno, è riuscita a parlarne facilmente?

“No, non è facile. C’è un tempo di maturazione. Si tende a tenere tutto dentro. Quando sento dire “perché ha parlato solo dopo tanto tempo?” mi viene da ridere, amaramente. Ci vuole tempo, coraggio. E spesso serve qualcuno fuori da te che ti dia quella forza. C’è anche un senso di vergogna, di colpa. E succede a tutte: la violenza non ha classe sociale. Può accadere anche a una persona colta, intelligente”.

Lei nasce a Sant’Agata di Militello. Quanto le sue radici siciliane hanno influenzato il suo percorso artistico?

“La Sicilia per me è tutto. È la mia terra, la amo profondamente. C’è un forte senso di riscatto dentro di me, e anche il desiderio di mostrare quanto valgano le nostre radici. Mi piacerebbe lavorare di più nella mia terra. Spesso non vengo riconosciuta come siciliana per il mio aspetto: occhi verdi, capelli biondi. Ma i normanni ci hanno lasciato anche questi geni. Mi fa rabbia non essere percepita come siciliana solo per uno stereotipo estetico. Ma io la Sicilia ce l’ho nel sangue, nella voce, nei temi che scelgo di raccontare. È un’identità che rivendico, anche quando il sistema cerca di uniformare tutto. Non rinuncio alla mia autenticità”.

Quanto è stato difficile per lei affermarsi partendo dalla Sicilia?

“All’inizio la dizione era un ostacolo. Mi facevano notare la cadenza. Ma più che discriminazione, ho sentito che noi del Sud abbiamo più fame, più voglia di farcela. Come donna è stato più difficile: i ruoli femminili sono pochi e spesso stereotipati. Adesso le cose stanno cambiando, ma anche a livello di cachet le differenze restano. Gli agenti stessi penalizzano le attrici. È un sistema da rivedere, anche se negli ultimi tempi qualcosa si sta smuovendo”.

Come ha saputo difendersi dagli abusi di potere che a volte emergono nel settore artistico?

“Grazie alla mia famiglia. Mio padre mi ha insegnato a non scendere a compromessi. Non ho mai accettato situazioni ambigue. Ho perso occasioni, certo. Ma la mia dignità viene prima di tutto. Non si vende”.

Quando ha capito che voleva fare l’attrice?

“Alle medie, in una recita scolastica. Facevo un ruolo comico, e sentii la gente ridere per le mie battute. Capì che volevo farlo per sempre: regalare emozioni. A cinque anni, conducevo un programma radiofonico su Radio Stereo Centrale, la radio fondata da mio padre. Ero una bimba indipendente, facevo tutto da sola. Ero già sulla mia strada”.

Cosa le ha lasciato suo padre? E sua madre?

“Papà Ciro mi ha lasciato la dignità e la vocazione per questo mestiere. Mamma Rosetta, scomparsa meno di un anno fa, mi ha lasciato la forza e la bontà. Era una donna straordinaria, sempre col sorriso, anche nella sofferenza. Tutto quello che faccio, lo dedico a lei”.

Qual è stata la gioia più grande restituitale dal suo lavoro?

“Quando ho fatto Viola non è il mio nome, alla fine lasciavo nel foyer del teatro un “Diario delle emozioni”. Una ragazza, che aveva subito abusi, mi scrisse che grazie a me si sentiva meno sola. Mi ringraziò e disse che quella sera avrebbe parlato con i suoi genitori. Ecco, quello è il senso del mio lavoro. Non è autoreferenziale. È utile”.

Dopo tante esperienze difficili, vissute o ascoltate, è ancora facile per lei fidarsi?

“No, non è facile. Io tendo ad alzare una barriera, anche inconsciamente. Non è generalizzazione, è autodifesa. Ma non ho abbandonato l’idea che ci siano uomini buoni. È solo più difficile aprirsi all’altro”.

Guardando al suo percorso, qual è il progetto che le ha dato più orgoglio?

“I progetti che ho scritto e interpretato nella mia terra. In Sicilia. Lì mi sono messa completamente in gioco. Parlavo del femminile a 360 gradi, non solo di violenza. Il riscontro del pubblico mi ha dato una forza enorme”.

Ha mai pensato di dirigere un film tutto suo?

“Sì. Vorrei iniziare da un cortometraggio. Scrivo per immagini, visualizzo. Mi piacerebbe portare in scena anche la mia visione. Il colore? Rosso. Rosso acceso. Fuoco, passione, sangue, tramonti, Etna”.

C’è qualcosa che avrebbe voluto aggiungere e che non le ho chiesto?

“Voglio solo ricordare che il cinema è un lavoro collettivo. Senza squadra, non si fa nulla. E spero che il nostro settore venga sostenuto di più. Il cinema è cultura. Bisogna dare spazio alle nuove idee e volti nuovi, non solo ai “soliti nomi”, il famoso circoletto di Giuliana De Sio che tutti negano e che invece esiste. Il sistema deve rinnovarsi: la gente vuole storie vere e volti in cui riconoscersi”.