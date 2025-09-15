Cioffi, chi è il cantante di "Sola (Ti amo)" da un milione di ascolti che potremmo vedere a Sanremo 2026

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è chi cerca il successo a ogni costo, e chi invece arriva alle persone restando fedele a se stesso. Cioffi, giovane cantautore salentino classe ’96, non ha mai calcato i palchi dei talent show, non ha bruciato tappe, non si è inventato personaggi. Ha scelto la via più difficile: quella della verità. Quest’estate ha fatto centro con Sola (Ti amo), rivisitazione di un mostro sacro della musica italiana firmato Umberto Tozzi, in coppia con Mar Lucas. Ma dietro il singolo da più di un milione di ascolti, c’è molto di più: c’è un ragazzo, Andrea, che ha conosciuto il dolore, la perdita, la solitudine, e che ha trasformato tutto questo in canzoni che parlano d’amore, di amicizia, di crescita, e soprattutto di vita vera. Mentre il suo nome inizia a fare capolino tra i concorrenti papabili del Festival di Sanremo 2026.

Partiamo dal presente. Sola (Ti amo): cosa rappresenta per lei questo brano?

“È stata una grandissima opportunità. Ho potuto riscrivere un capolavoro come Ti amo di Umberto Tozzi, che è una canzone che ho sempre amato. È un pezzo importante nella musica italiana e internazionale. Oggi, a guardarmi indietro, rappresenta anche il mio primo singolo ad arrivare davvero nel cuore della gente. È entrato nelle case, nelle radio. Per me è un primo tassello fondamentale. È un brano che mi emoziona e che mi sono divertito a scrivere con i miei amici. Lo ascoltavo anche prima di pubblicarlo, con emozione. È anche la mia prima collaborazione al femminile, e pure internazionale”.

Quando ha scoperto Ti amo di Tozzi?

“Sicuramente grazie ai miei genitori. Ascoltavano tantissimo Umberto Tozzi, quindi brani come Ti amo, Tu, Gloria… erano fissi in macchina, nei CD, nella playlist di casa. E poi, sembra banale, me ne sono innamorato guardando La Casa di Carta. C’era Berlino che cantava la rivisitazione, e mi ha colpito tantissimo. Ho visto quanto fosse apprezzata in tutto il mondo, non solo in Italia. Ho sentito il significato profondo di quelle due parole: ‘Ti amo’. E da lì è nata l’idea”.

Sola parla anche di solitudine, persino in coppia. Le è mai capitato?

“Sì, mi è successo. In una relazione, nonostante la presenza fisica dell’altra persona, mi sono sentito solo. I silenzi, gli atteggiamenti che cambiavano… sembrava la fine di una relazione, o forse di qualcosa che non era mai cominciato davvero. Quelle sensazioni mi hanno ispirato il testo. Per uscirne? Parlandone. Con gli amici, con le persone a cui tengo. Mi è stato detto: ‘Non sei mai solo, a meno che non ti isoli”. E questa frase me la porto dentro. È il comportamento che ti porta a isolarti, non la realtà”.

La musica ha riempito i suoi momenti di solitudine?

“Assolutamente sì. La musica colma la solitudine. Ti fa sognare, viaggiare con la mente, visualizzare scenari positivi. Ti dà una seconda possibilità, anche se solo mentale. Ti crea un mondo tuo in cui non sei solo, che poi si concretizza nella vita reale, circondandoti di persone che ti vogliono bene davvero”.

US Valentina Facchinetti Cioffi e Mar Lucas

Quando ha capito che la musica poteva diventare la sua compagna?

“Ascoltandola, da bambino. Avevo 9 o 10 anni. Ricordo il mio primo iPod azzurro della Apple, quello piccolino con il tasto centrale. Ascoltavo i Blink-182, Jason Mraz, i Miors… e iniziavo a sognare. Poi, concretamente, il giorno del mio quindicesimo compleanno: ho scritto la mia prima canzone perché mi sentivo solo. E lì ho capito che la musica mi teneva davvero compagnia”.

Quattro anni fa ha perso tua madre. Come si convive con un vuoto e una solitudine così grande?

“Non si supera. Mai. Si impara a conviverci. E per l’amore che provi per quella persona, cerchi di diventare una versione migliore di te stesso, più di quanto fossi quando lei era viva. È un vuoto enorme, è una solitudine profonda. Ma è anche un insegnamento. Solo quando perdi qualcuno che ami, cominci a scandire davvero il tempo. Capisci il valore della vita. E, per onorare quella persona, devi amare ogni giorno ancora di più il dono della vita. Io credo che ci rivedremo un giorno. E penso che nulla accada per caso, nemmeno questa intervista, in cui siamo finiti a parlare di questo”.

In un’epoca di musica usa-e-getta, lei sceglie la sincerità. Non teme che la esponga troppo?

“No. Anzi. Mi rende orgoglioso. Le persone hanno bisogno di sincerità, di emozioni vere. Chi ha perso qualcosa lo capisce ancora meglio. E l’unico modo per arrivare a qualcuno è essere vero. Preferisco rimanere nel cuore di dieci persone per sempre che piacere a diecimila per un attimo. Quella è la musica che mi interessa: sincera, profonda, che lascia qualcosa. Non si può fare musica a tavolino e pretendere che resti. Si può fare solo se ci metti dentro tutto, anche quello che a volte fa male raccontare”.

Ha mai provato a entrare nei talent?

“Tante volte. Amici, X Factor… ma non mi hanno mai preso. E oggi dico: per fortuna. Forse non ero pronto. Forse non avrei retto la pressione. Non ho rancore, anzi. Col senno di poi, meglio così. Mi sono costruito il mio percorso con calma, e oggi ho più consapevolezza di chi sono e della musica che voglio fare”.

E se il grande successo arrivasse adesso, con tutta la sua esposizione mediatica?

“Io ho una grande fortuna: una famiglia e degli amici spettacolari. Mi vogliono bene davvero. La popolarità non mi interessa più di tanto. Se arriva, bene, sblocca cose belle, ti apre porte. Ma io vivo in una bolla protettiva. Per loro sono Andrea, non Cioffi. E, anche se un giorno diventassi mainstream, vorrei rimanere me stesso. Sarà qualcosa che ricorderemo con il sorriso, sempre con l’idea di fare musica sincera”.

Ha scelto come nome d’arte solo Cioffi, il suo cognome: c’è dietro un significato?

“In realtà no. Nessun significato profondo. È il mio cognome, mi suona simpatico, riconoscibile. Forse inconsciamente rimanda alla famiglia e al mio attaccamento a essa, ma non è stato pensato per quello”.

Chi è stata la prima persona a cui ha detto che voleva fare il cantautore?

“Mia madre. Scrivevo in cameretta e poi andavo in cucina a suonarle quello che avevo scritto. Forse ci credeva più lei di me. Poi anche mia sorella, mio padre, i miei amici… mi hanno sempre supportato. E il loro supporto oggi è più forte che mai”.

Cosa la spaventa di questo lavoro?

“Pubblicare qualcosa che non mi rappresenta. In passato forse l’ho fatto, e oggi non lo rifarei. È l’unica cosa che mi mette ansia. Per il resto, è un lavoro stupendo. Ti fa viaggiare, conoscere persone, vivere. Finché faccio musica che amo, sono salvo”.

Quanto conta avere un team valido alle spalle?

“È fondamentale. Il progetto musicale non è solo l’artista, ma tutte le persone che ci lavorano: manager, autori, editori, produttori… Cioffi non sono solo io. Siamo tutti. È un viaggio di condivisione”.

Ha incontrato anche persone sbagliate nel suo percorso professionale?

“Sì, ovviamente. Ma fa parte del gioco. Non puoi aspettarti amicizia da tutti. A volte restano rapporti professionali, altre volte diventano fratellanze. Come con Federica Abbate, che oggi è come una sorella. Oppure con Cecilia, Daniele, Danilo (li chiamo appositamente per nome perché apprezzo le persone che sono)… Con alcuni c’è un legame vero, profondo. Con altri no, e va bene così. Ognuno recita la sua parte”.

Cosa prova quando sale sul palco?

“All’inizio non mi conosceva nessuno, quindi dovevi conquistare il pubblico. L’emozione più bella era l’applauso finale, il messaggio dopo il concerto. Oggi è diverso. Con brani come Bogotà, Ex, Sola (Ti amo), la gente canta sotto il palco. È un’emozione fortissima. È il motivo per cui faccio musica”.

“Ti amo” è anche sinonimo di “ti voglio bene”: è riuscito a dirselo?

“In questo periodo sì. Sola (Ti amo) non doveva nemmeno essere pubblicata. Fino al 3 luglio, giorno del mio compleanno, pensavo a un’estate tranquilla. Ma con il mio team ci siamo fatti in quattro per farla uscire. L’abbiamo promossa con le nostre forze, pur essendo noi una piccola realtà indipendente. Ora stiamo raccogliendo i frutti di mesi di lavoro. E mi voglio bene per non essermi arreso”.

A chi direbbe grazie oggi?

“A Fabrizio, Emanuele, Mattia, Lorenzo, Max, Nine, Cecilia, Daniele, Danilo, Francesco, Roberto. E ovviamente a mamma e papà. Sono persone che ogni giorno condividono questo viaggio con me. Voglio loro un bene dell’anima. Senza di loro non sarei qui. E grazie anche a chi ascolta i miei pezzi. Senza il pubblico, non si va da nessuna parte. Cioffi non è solo Andrea, ma un collettivo. Io sono solo la faccia visibile. Dietro c’è un mondo”.

Dove si vede tra 10 anni?

“Con una donna che amo, una famiglia, dei bambini. Tornare a casa e avere persone da amare. E continuare a fare la musica che amo. Questo è il mio più grande sogno”.