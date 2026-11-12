Cioffi, il nuovo singolo ‘Superstar’ e l'amore: “Forse non sono mai stato innamorato fino in fondo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Cioffi ha scelto di raccontare le proprie contraddizioni senza cercare attenuanti. Nel nuovo singolo Superstar, il cantautore trasforma le bugie, le fughe sentimentali e la paura di impegnarsi in un ritratto ironico di se stesso. Ma dietro la leggerezza della canzone c’è una domanda che continua ad accompagnarlo: che cosa significa essere davvero innamorati? A trent’anni, Andrea Cioffi attraversa una fase importante della propria carriera. Dopo una lunga gavetta, cinquanta concerti come artista di apertura dei The Kolors e collaborazioni con Alfa, Noemi e Mar Lucas, sta lavorando a The Cioffi Show, un progetto discografico e dal vivo nel quale vuole amplificare ogni sfumatura della propria personalità. In questa intervista esclusiva a Virgilio Notizie, Cioffi parla dell’amore e delle sue contraddizioni, dei sacrifici necessari per costruire una carriera musicale e del rapporto con il successo. Ma racconta anche ciò che accade quando si spengono i riflettori: il legame con il padre e la sorella, il ricordo della madre scomparsa e il desiderio di costruire una famiglia. Perché, al di là degli ascolti e dei palchi sempre più grandi, la felicità che immagina ha un volto molto diverso da quello di una superstar.

In Superstar racconta un ragazzo che ammette tutti i propri difetti, ma sembra quasi usarli come attenuanti. Le faccio una domanda provocatoria: quando diciamo di essere fatti in un certo modo, vogliamo farci conoscere davvero oppure chiediamo agli altri di accettare comportamenti che non intendiamo cambiare?

“Quando diciamo di essere fatti in un certo modo, tendenzialmente mentiamo. Credo che nessuno racconti mai fino in fondo chi è realmente, perché ha paura di esporsi e di mostrarsi vulnerabile agli altri. Quando però trovi una chiave personale, che nel mio caso è la paraculaggine, per mostrarti e farti accettare per quello che sei, allora diventi davvero libero. Per me essere una superstar significa proprio questo: sentirsi liberi di essere se stessi. Superstar è un brano che mi ha permesso di raccontare chi sono veramente, con tutti i miei difetti. Naturalmente è tutto elevato all’ennesima potenza, ma il significato è questo”.

Quindi, per lei, essere una superstar significa avere finalmente il coraggio di mostrarsi senza filtri. Che cosa glielo impediva prima?

“La paura del giudizio accomuna tutti, soprattutto i ragazzi che stanno passando dall’adolescenza all’età adulta. È una fase che, sotto certi aspetti, sto attraversando anch’io. Quando fai questo lavoro, diventi l’azienda di te stesso e sei continuamente esposto. Basta un commento per ferirti o farti temere il giudizio degli altri. Quando invece riesci a mostrarti senza sovrastrutture, diventi bulletproof, come se indossassi un giubbotto antiproiettile. Se arriva una critica, chi se ne frega? Sono fatto così e non sto facendo del male a nessuno. Non è soltanto una riflessione personale, credo sia un principio valido per tutti”.

Il protagonista di Superstar scappa e poi torna dalla persona che ama. Secondo lei, oggi temiamo di più di perdere qualcuno o di rinunciare alla nostra libertà quando iniziamo una relazione?

“Entrambe le possibilità ci spaventano. Abbiamo paura della solitudine, dell’abbandono, di rimanere senza nessuno. Per questo, a volte, ci aggrappiamo a una persona e fatichiamo a lasciarla andare. Tendiamo anche a idealizzarla. Allo stesso tempo, quando ci leghiamo sentimentalmente a qualcuno, temiamo di perdere la nostra indipendenza. Bisognerebbe trovare un equilibrio con la persona giusta. Magari capita una o due volte nella vita, non lo so. Non l’ho ancora trovato. È il conflitto interiore che vivo ogni volta che mi trovo in una relazione”.

Quindi una donna interessata a lei dovrebbe ascoltare Superstar prima di decidere se frequentarla?

“Adesso sì! Superstar è il mio manifesto. Se qualcuna fosse interessata a una relazione sentimentale con me, dovrebbe prima ascoltarla attentamente e mettere in conto qualche situazione divertente. Naturalmente, nella canzone è tutto portato all’estremo”.

La canzone affronta un tema serio attraverso l’ironia e la leggerezza. Nella sua vita l’ironia le è servita soprattutto ad affrontare i problemi oppure a tenerli a distanza?

“Il protagonista di Superstar è estremamente contraddittorio e usa l’ironia in entrambi i modi: per superare i problemi, ma anche per evitare di affrontarli. Personalmente suggerisco sempre di non scappare dalle difficoltà. L’ironia può aiutare a renderle più leggere, un po’ come quando si cerca di spiegare un argomento delicato a un bambino. Se nascondi i problemi sotto il tappeto, prima o poi tornano a bussare alla porta e devi comunque farci i conti. Prima li affronti, con equilibrio e senza lasciarti sopraffare, meglio è. Certo, a volte può capitare di fuggire da una situazione che non si ha voglia di gestire. Ma tutto è relativo. L’importante è non perdere mai di vista la propria felicità”.

Qual è il difetto che riesce a raccontare più facilmente nelle canzoni, ma che nella vita quotidiana fatica ancora ad ammettere?

“Le bugie bianche. Possono sembrare anche simpatiche, ma rimangono bugie. E quando le racconto, naturalmente nego di averlo fatto! Per esempio, posso dire agli amici che non li raggiungo al bar perché ho un mal di testa terribile. In realtà, magari, mi sono semplicemente svegliato tardi e non ho voglia di aprire una discussione. In Superstar, invece, non esistono bugie bianche: racconto la verità in maniera completamente sfacciata. Queste piccole menzogne possono essere un’arma a doppio taglio. Se diventano troppe, deteriorano i rapporti. Ma quando riguardano situazioni leggere e vengono dosate, possono persino aiutare a salvaguardare alcune relazioni quotidiane”.

E a se stesso quante bugie ha raccontato? Ce n’è una che l’ha aiutata a superare un momento difficile?

“Bugie bianche non me ne sono raccontate. Quelle vere, invece, tantissime. Continuo a raccontarmene ogni giorno. Fabrizio Moro dice che per fare questo lavoro bisogna avere spalle e stomaco forti. Ha ragione. A volte, quando devi accettare un rifiuto o un cambiamento importante, hai bisogno di raccontarti una bugia per trovare la forza di andare avanti. Non so nemmeno se si possa definire una bugia bianca, perché riguarda aspetti molto più profondi. Credo che tutti, nella quotidianità, cerchino di consolarsi con qualche piccola illusione. Nella carriera musicale succede continuamente: devi incoraggiarti, mantenere una visione ottimistica del tuo percorso e continuare a credere nel futuro”.

Mi sembra che Superstar dialoghi molto con Bogotà. In entrambe le canzoni parla d’amore, perfezione e imperfezioni. Come è cambiato, nel frattempo, il suo modo di vivere i sentimenti?

“Oggi guardo all’amore con maggiore maturità. Tendo a idealizzare meno le persone e sono più consapevole di quello che desidero dalla vita. Mi rendo conto che, a volte, cerchiamo qualcuno soltanto perché ci sentiamo soli. Devo imparare a non farlo, ad avvicinarmi a una persona esclusivamente perché mi piace davvero. Sono convinto che prima o poi arriverà l’amore della mia vita, anche se conosco bene le mie contraddizioni e so che, probabilmente, in questo momento lo stanno allontanando. Ma chi se ne frega, fa parte del percorso. Nel frattempo, per non sentirsi soli, ci sono gli amici, la famiglia e gli affetti di sempre. Sono legami che non ti abbandonano. Credo che questa sia la chiave per essere felici e, soprattutto, per diventare pronti ad accogliere una relazione importante”.

Foto: Simone Casconi / US: Daniela Turchetti

Nelle sue canzoni ha raccontato spesso l’amore dal punto di vista di chi soffre o teme di perdere qualcuno. In Superstar, invece, dà voce a chi potrebbe far soffrire l’altra persona. È stato più difficile scrivere da questa prospettiva?

“No, è stato più facile. In amore soffre soprattutto chi viene lasciato, non chi lascia. Trovo poco convincente dire che la sofferenza sia identica per entrambi. Certamente puoi starci male anche quando decidi di interrompere una relazione, soprattutto se sei una persona sensibile. Ma credo che soffra molto di più chi è ancora innamorato e si ritrova senza la persona che ama. Da questo punto di vista, il protagonista di Superstar potrebbe sembrare insensibile. In realtà è molto consapevole delle proprie fragilità, perché si analizza e riconosce tutte le sue contraddizioni. È come se dicesse: ‘Voglio essere sincero, sono fatto così. Scappo e poi ritorno. Sei libera di mandarmi a quel paese e lo accetterò’. Scrivendo Superstar non ho sofferto minimamente. Anzi, mi sono divertito e mi sono sentito libero. Soffro molto di più quando scrivo una canzone per farmi perdonare un errore commesso in amore, magari idealizzando una storia, oppure quando devo elaborare una separazione. Naturalmente si può soffrire anche quando si lascia andare una persona eccezionale alla quale si è profondamente affezionati. Però credo che quella sofferenza duri meno rispetto a quella di chi viene lasciato pur essendo ancora innamorato. È una mia convinzione, perché in amore non esistono verità assolute. I sentimenti sono contraddittori. Puoi essere convinto di affermare una grande verità e, nello stesso momento, raccontare la più grande bugia. L’amore ha miliardi di sfumature. Potrebbe essere tutto vero quello che sto dicendo, oppure completamente sbagliato. Non possiamo saperlo con certezza”.

Tra le canzoni in cui ha raccontato l’amore dalla prospettiva di chi soffre, quale le è costata di più emotivamente?

“10.000 bugie, senza dubbio. Mi ha emozionato tantissimo scriverla, perché mi ero appena lasciato con una ragazza con la quale avevo vissuto una bellissima relazione. È proprio a lei che l’ho dedicata. Attraversavo un periodo pieno di dubbi. Non capivo se mi mancasse davvero, se avessimo fatto bene a separarci o se quello che avevamo vissuto fosse stato amore sincero. Continuavo a mettere in discussione il nostro rapporto. Poi mi dicevo: ‘Questa canzone la stai scrivendo tu’. Ho capito che, quando una relazione finisce, è normale attraversare una fase di incertezza. Alla fine avevamo fatto bene a lasciarci, perché non era più amore. Ma in quel brano ho racchiuso un’emozione autentica: mi mancava quella persona, anche se non dal punto di vista sentimentale. Le ero profondamente affezionato”.

In 10.000 bugie emerge anche la difficoltà di accettare che una persona, fino a poco prima fondamentale, possa improvvisamente uscire dalla nostra vita. È questo l’aspetto più doloroso di una separazione?

“È proprio il paradosso dell’amore: passi dall’essere tutto per qualcuno all’essere niente. Ne parlavo anche in Farfalle nello stomaco. Nell’amicizia può esserci un allontanamento graduale. In una relazione sentimentale è diverso. Non puoi lasciare la tua ragazza e il giorno dopo chiederle tranquillamente come sta o proporle un caffè, come se fosse cambiata soltanto la distanza fisica tra voi. Passare dall’essere tutto all’essere niente può massacrarti psicologicamente, perché assomiglia a una dipendenza. È un distacco che difficilmente avviene per gradi”.

Ha usato il termine «dipendenza». Oggi si parla molto di relazioni tossiche, responsabilità affettiva e confini personali. Secondo lei, la sua generazione riconosce meglio i comportamenti sbagliati oppure ha sviluppato una paura ancora maggiore di innamorarsi?

“Da un lato, grazie ai social, che ogni tanto producono anche effetti positivi pur facendo tante assurdità, la nostra generazione è diventata più consapevole dei rischi di una relazione tossica. Attraverso contenuti sulle red flag, esempi positivi e discussioni sui comportamenti sbagliati, molti ragazzi hanno imparato a riconoscere atteggiamenti possessivi e maschilisti. Da questo punto di vista stiamo migliorando. Esiste una comunità con cui confrontarsi e certi comportamenti vengono giustamente condannati anche pubblicamente. Dall’altro lato, però, abbiamo un problema enorme: facciamo fatica a innamorarci. I social ci mostrano continuamente coppie apparentemente perfette, che spesso nella realtà non lo sono affatto. Conosco tante persone che comunicano una felicità molto diversa da quella che vivono. Questo alimenta una visione idealizzata dell’amore, che ci spinge a cercare una perfezione inesistente e rende difficile lasciarsi coinvolgere davvero. Come vede, torniamo sempre allo stesso punto: è tutto contraddittorio”.

Quanti anni aveva quando ha vissuto la sua prima cotta?

“Diciassette. Anche se, ripensandoci, alla fine delle scuole medie avevo avuto una cotta molto forte per una ragazza. Era durata appena un mese, ma per me era stata importante. Il primo vero innamoramento, però, risale ai diciassette anni. Mi piaceva una compagna di classe con la quale poi mi sono fidanzato. La storia è finita, ma ne conservo un ricordo bellissimo. Ricordo gli amici che mi davano consigli per conquistarla e mia sorella che mi stava vicino. Erano gli ultimi anni delle superiori, un periodo che considero tra i più belli della vita. Mi sono divertito tantissimo, anche ad amare”.

E l’ultima volta che si è innamorato davvero?

“Faccio fatica a risponderle, sa? Non lo so. A volte mi domando persino se sia mai stato veramente innamorato. Soprattutto intorno ai diciannove o vent’anni tendevo a idealizzare molto le relazioni. Magari trascorrevo due settimane in vacanza con la mia ragazza e vivevo tutto con grandissima intensità. Ma forse era idealizzazione. Dovrei innamorarmi di nuovo per conoscermi meglio e capire se quello che provavo in passato fosse davvero amore oppure affetto. L’ultima volta che ho provato un sentimento particolarmente intenso risale a circa quattro anni fa, dopo la fine di una relazione. In quel momento ho capito che avevo provato qualcosa di forte, ma non credo fosse amore. Durante quella storia, infatti, non sentivo le farfalle nello stomaco. Mi mancavano alcune sensazioni che associo all’innamoramento. Credo che il vero amore debba ancora arrivare. Forse non sono mai stato innamorato fino in fondo. Il mio percorso mi ha portato ad attribuire ai sentimenti un valore enorme. Sicuramente i miei difetti non mi aiutano, ma probabilmente sono anche molto concentrato sul lavoro e sul divertimento”.

In un’intervista del 2022 diceva di voler fare musica senza fretta, costruendo una gavetta autentica. Sono passati quattro anni e sono arrivati risultati importanti. Riesce ancora a vivere il suo percorso con la stessa calma oppure sono cresciute anche le aspettative?

“Le aspettative crescono sempre, perché chi fa musica non si accontenta mai. Vuole continuamente migliorarsi e raggiungere nuovi traguardi. Dal 2022 a oggi ho fatto tantissima gavetta. Ricordo soprattutto il 2023, quando mi sono autoprodotto un tour come artista di apertura dei The Kolors. Ho sostenuto personalmente tutte le spese per accompagnarli in cinquanta date. È stato un sacrificio immenso. Dentro di me pensavo: ‘Speriamo che ne valga la pena, perché altrimenti rimango senza un euro e senza prospettive’. Poi, però, la vita mi ha sorriso. Dopo quell’esperienza sono arrivati alcuni dei momenti più belli della mia carriera: il primo concerto sold out, il primo contatto con l’etichetta e una serie di brani che hanno raggiunto milioni di stream. La gavetta paga. Contano l’esperienza, i sacrifici e il coraggio di rischiare per inseguire i propri sogni. La rifarei senza esitazioni e la consiglierei a qualsiasi artista emergente”.

E oggi, dopo quei risultati, sente di aver concluso la gavetta oppure considera ogni nuovo traguardo un punto di partenza?

“Continuo a farla, perché le aspettative aumentano e i miei obiettivi diventano sempre più folli. Se un giorno riuscissi a riempire un grande club, vorrei arrivare a un palazzetto. E dopo il palazzetto sognerei uno stadio. È giusto avere ambizione. Poi, quando si spengono i riflettori, torno dalle persone che amo e che mi vogliono bene. Da questo punto di vista sono molto fortunato. Avere degli affetti solidi mi permette di vivere serenamente anche la musica, ricordandomi che, per quanto importante, rimane il mio lavoro”.

Ha collaborato con artisti molto diversi, da Alfa a Noemi, passando per Mar Lucas. Qualcuno ha influenzato concretamente il suo modo di scrivere o fare musica?

“Il mio modo di scrivere no, perché è un processo profondamente personale. Però osservare Federica Abbate, una cara amica e autrice straordinaria, mi ha permesso di sviluppare un approccio diverso alla musica, soprattutto nel lavoro sulle topline. Sul piano umano, invece, ogni artista con cui ho collaborato mi ha insegnato qualcosa. Da Mar Lucas ho imparato la dedizione, la costanza e l’importanza del lavoro sui social. Da Noemi ho appreso l’umiltà e la capacità di mettersi a disposizione degli altri, mantenendo sempre un atteggiamento professionale e rispettoso. Alfa, invece, mi ha cambiato la vita dal punto di vista lavorativo. È un pazzo come me. Lavora ventiquattr’ore su ventiquattro, non si ferma mai ed è sempre concentrato sui suoi obiettivi. È uno dei miei amici più cari nel mondo della musica e lo stimo tantissimo. Mi ha insegnato ad alzare il livello del lavoro dietro le quinte, a impegnarmi a mille all’ora, ogni giorno. Maledetto lui, perché adesso non stacco più (ride, ndr)! Al di là del suo talento artistico, è questo l’insegnamento più importante che mi ha lasciato”.

Proviamo a ribaltare la prospettiva: secondo lei, che cosa possono aver imparato questi artisti da Cioffi?

“Bella domanda. Noemi, assolutamente nulla! Apprezzo tantissimo i complimenti che mi ha fatto sul mio modo di scrivere, ma che cosa potrei insegnarle? È lei che ha insegnato tutto a me. Con Mar Lucas abbiamo percorsi molto diversi. Forse le ho trasmesso la costanza, l’impegno nella promozione e la voglia di mettersi in gioco per far crescere una canzone. Il brano Sola era partito lentamente, quasi in sordina, e poi è esploso. Magari le ho dimostrato che, credendo in un brano e lavorando sulla promozione, possono arrivare risultati inaspettati. Quanto ad Andrea, cioè Alfa, artisticamente è molto più avanti di me e sul piano professionale lo considero quasi un mentore. Non credo di avergli insegnato molto”.

Nemmeno un insegnamento da amico?

“A calcetto potrebbe imparare tantissimo! Sono cento volte più forte di lui, anche se non lo ammetterà mai. Giochiamo insieme ed è proprio scarso rispetto a me. Ogni volta dovrebbe osservarmi attentamente e, quando torna a casa, ripensare alle mie mosse prima di addormentarsi. Forse così diventerebbe un giocatore migliore!”.

Dopo aver ottenuto milioni di ascolti e risultati importanti, qual è la paura più grande quando pubblica un nuovo singolo?

“Potrebbe sembrare paradossale, perché si tende a pensare che, dopo un successo, aumentino le aspettative e anche il timore che il brano successivo non funzioni. Può succedere quando hai avuto una sola canzone di successo. Nel mio piccolo, però, ormai sono quattro o cinque i brani che hanno ottenuto ottimi risultati. Questo mi permette di vivere le nuove uscite con maggiore serenità. Non ho più quell’ansietta del ‘E se poi va male?’. Sono diventato più sicuro di me, del percorso che sto costruendo, del rapporto con il pubblico, della squadra che mi accompagna e dello spettacolo che portiamo dal vivo. Ho imparato ad accettare che i risultati arriveranno oppure che le situazioni prenderanno una direzione diversa da quella immaginata”.

Quindi un eventuale insuccesso oggi avrebbe un peso diverso rispetto al passato?

“Assolutamente sì, facendo tutti gli scongiuri del caso! Oggi ho alle spalle canzoni che hanno funzionato e quei risultati non possono essere cancellati. Per un artista emergente che non ha ancora raggiunto un primo traguardo, invece, è psicologicamente molto più difficile. Quando nessun brano ottiene gli ascolti sperati, manca quella prima conferma che ti permette di dire: ‘Ce l’ho fatta, ho raggiunto cinquecentomila stream’. È una piccola svolta, ma rimane per sempre il tuo primo successo”.

Ha anticipato un progetto discografico intitolato The Cioffi Show. Il titolo richiama uno spettacolo di cui lei è il protagonista. Quanto ci sarà dell’Andrea reale in questo progetto?

“Sarà tutto elevato all’ennesima potenza! Non so quante volte l’ho ripetuto durante questa intervista, ma è proprio il concetto che voglio trasmettere. Sarà la mia vita portata all’estremo. Ogni sfumatura del carattere verrà amplificata. Voglio divertirmi e sperimentare, sia nell’album sia nei concerti. Per lo spettacolo dal vivo immagino tanti ospiti. Per il disco, invece, non ho ancora deciso se ci saranno altre collaborazioni oltre a quelle già realizzate. Vorrei creare un progetto che mi rappresenti pienamente. Ogni giorno aggiungo un elemento. Lo show che ho in mente è ancora in una fase embrionale. Sto già sperimentando con Cioffi & Friends, un format nel quale invito alcuni amici a esibirsi con me durante i concerti. The Cioffi Show seguirà in parte questa direzione, ma avrà un’identità molto più personale”.

A che punto è, invece, la lavorazione dell’album? Ha già individuato i brani che ne definiranno l’identità?

“Sono a buon punto. Ho quattro o cinque canzoni che rappresentano il cuore del disco. Non so ancora quanto sarà lungo né se ci saranno altri featuring. Sono decisioni che devo ancora prendere, ma lavorandoci giorno dopo giorno sono convinto che riuscirò a trovare la direzione giusta”.

I featuring?

“Le faccio quattro nomi: Mika, gli ABBA, gli 883 e i The Kolors. I The Kolors li aggiungo perché sono un loro grande fan, ho aperto tantissimi loro concerti e sarebbe bellissimo collaborare con loro”.

E con questi artisti quale progetto le piacerebbe realizzare?

“Una collaborazione musicale, naturalmente. Ma ci andrei volentieri anche a cena! Registrare una canzone con uno di loro sarebbe stupendo. Giuro che non è uno spoiler. Al momento non ho nulla in programma con questi artisti, purtroppo. È soltanto un grande sogno, visto che stavamo parlando proprio di desideri”.

Quest’anno ha compiuto trent’anni. Che cosa è rimasto del ragazzo che era e che cosa, invece, si è lasciato alle spalle?

“Non sono cambiato poi molto. Sono diventato più maturo dal punto di vista professionale. Vivo il lavoro con maggiore serenità, pur mantenendo la stessa costanza. Per il resto, rimango il folle di sempre. Continuo a prendere decisioni azzardate, a lavorare a mille all’ora e a non arrendermi. Forse non sono cambiato davvero, ho semplicemente migliorato alcuni aspetti del mio carattere. Sul piano umano, invece, sono in continua evoluzione. C’è sempre qualcosa da imparare. Sto iniziando a conoscermi meglio”.

Tutto quello che fa è per se stesso oppure anche per qualcuno che non c’è più?

“Anche per qualcuno che non c’è più. Vivo con la consapevolezza che, in qualche modo, quella persona possa vedermi. Per me è naturale pensarlo. Sicuramente una parte di quello che faccio nasce dal desiderio di ricordarla e renderla orgogliosa. Ma soprattutto, e non me ne voglia chi non c’è più, lo faccio per le persone che sono ancora qui, che possono condividere con me la gioia dei risultati. Penso a mio papà e, soprattutto, a mia sorella. Sono proprio innamorato di mia sorella. Le voglio un bene dell’anima. Ogni volta che raggiungo un traguardo penso a lei. Mi piace viziarla, prendermene cura, dedicarle le mie vittorie. Voglio che possa vivere con me ogni successo ed essere felice. Come sa, ho perso la mamma. Sono certo che mi stia guardando e credo che il regalo più grande che possa farle sia prendermi cura di mia sorella maggiore”.

Abbiamo parlato di musica, successi, sacrifici e grandi ambizioni. Ma se immaginasse una giornata senza palchi, classifiche e applausi, che cosa dovrebbe accadere per farle pensare di aver vinto davvero?

“Avere accanto la donna che amo, che prima o poi arriverà. Essere circondato dagli amici di sempre, da mio papà, mia sorella, mio cognato e dal resto della famiglia. Un giorno mi piacerebbe tantissimo avere una figlia, magari anche più di una. Quando riuscirò a trascorrere un’intera giornata lontano dal lavoro, godendomi soltanto la bellezza della vita e dei piccoli momenti quotidiani, sentirò di aver vinto davvero. Sono convinto che arriverà quel momento. Per ora è il mio sogno più grande, al di là di tutte le ambizioni professionali”.