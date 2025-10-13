Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A San Giorgio Jonico, un uomo di 56 anni è stato fermato alla guida di un trattore agricolo risultato rubato e con targa contraffatta. L’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri, quando gli agenti hanno individuato il mezzo sospetto durante un servizio di pattugliamento, contestando al conducente numerose violazioni e denunciandolo per riciclaggio.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel territorio comunale di San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto, dove il personale della Polizia Stradale di Manduria ha effettuato un controllo su un trattore agricolo che presentava anomalie evidenti nella targa.

Il controllo e il comportamento sospetto

Durante il servizio di vigilanza, gli agenti hanno notato il mezzo agricolo e si sono insospettiti per la presenza di caratteri alfanumerici irregolari sulla targa. Alla vista della pattuglia, il conducente ha mostrato un atteggiamento sospetto, come se volesse evitare il controllo, attirando così l’attenzione degli operatori.

Identificazione e prime irregolarità

L’uomo alla guida, un 56enne residente nella provincia di Taranto, è stato identificato e sottoposto a verifica. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il conducente era privo della patente di guida, sospesa a tempo indeterminato. Inoltre, il trattore risultava sprovvisto sia dell’assicurazione obbligatoria che dei documenti di circolazione previsti dalla legge.

La targa contraffatta e il sospetto furto

Gli approfondimenti condotti dagli agenti hanno portato alla luce ulteriori irregolarità: la targa del mezzo era stata contraffatta e risultava abbinata a un altro veicolo. Il controllo del numero di telaio ha fornito indizi utili a ritenere che il trattore fosse in realtà riconducibile a un mezzo rubato nel 2016 presso un’azienda agricola di Maruggio.

Denuncia per riciclaggio e altre violazioni

Alla luce delle evidenze raccolte, il conducente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di riciclaggio. Gli sono state inoltre contestate numerose violazioni del Codice della Strada, tra cui la guida senza patente, la mancanza di assicurazione e l’assenza dei documenti di circolazione.

Il sequestro del trattore e il valore del mezzo

Il trattore agricolo, del valore stimato di circa 50mila euro, è stato sottoposto a sequestro dagli agenti della Polizia Stradale. Il mezzo sarà restituito al legittimo proprietario, che aveva denunciato il furto diversi anni fa.

IPA