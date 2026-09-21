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Un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale, questo il bilancio di un controllo effettuato dai Carabinieri in via Alessandro Stoppato, a Bologna. Un 32enne marocchino, senza fissa dimora, è stato fermato dopo aver aggredito i militari che tentavano di identificarlo.

Il controllo e l’aggressione a Bologna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio condotto dai militari della Stazione Bologna Corticella, supportati dalle Squadre di Intervento Operativo del 5° Reggimento Emilia-Romagna. I Carabinieri hanno notato il 32enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, che si aggirava con atteggiamento sospetto in via Alessandro Stoppato.

Quando i militari si sono avvicinati per procedere all’identificazione, l’uomo ha reagito con violenza per sottrarsi al controllo. Ha sferrato calci, pugni e gomitate, riuscendo a ferire tre Carabinieri durante la colluttazione. Solo dopo una breve ma intensa resistenza, il soggetto è stato immobilizzato e tratto in arresto.

La perquisizione e il sequestro della droga

Una volta bloccato, il 32enne è stato sottoposto a perquisizione personale. I militari hanno rinvenuto 21,81 grammi di cocaina, già suddivisa in ventisei dosi, pronte verosimilmente per essere cedute a terzi.

Il quantitativo e la suddivisione della sostanza hanno fatto ipotizzare un’attività di spaccio.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato condotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida e il giudizio direttissimo.

L’uomo dovrà rispondere delle accuse di detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale.

Le condizioni dei militari feriti

Durante la colluttazione, tre Carabinieri hanno riportato lesioni a seguito dell’aggressione subita dal 32enne.

Le loro condizioni non sono state dettagliate nel comunicato, ma si apprende che hanno comunque portato a termine l’operazione, riuscendo a bloccare e arrestare l’uomo nonostante la resistenza opposta.

IPA