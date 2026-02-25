Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre uomini sono stati denunciati per possesso senza giustificato motivo di strumenti atti allo scasso ad Acireale, in provincia di Messina. I soggetti, due provenienti da Zafferana Etnea e uno da Aci Sant’Antonio, sono stati fermati dalla Polizia di Stato durante un controllo nel centro cittadino mentre si aggiravano a bordo di un’auto con chiavi e grimaldelli. L’operazione è stata condotta per prevenire reati contro il patrimonio e tutelare la sicurezza pubblica.

Tre denunce ad Acireale

L’intervento è avvenuto durante una delle consuete attività di pattugliamento svolte dagli agenti delle volanti e dalla squadra UIGOS del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale (Catania).

Gli agenti hanno notato un’auto che procedeva a velocità ridotta, rallentando ripetutamente davanti a negozi di abbigliamento e gioiellerie. I passeggeri osservavano con attenzione le strade adiacenti alle attività commerciali, assumendo un comportamento che ha insospettito i poliziotti.

Giunti all’incrocio tra corso Italia e corso Sicilia, gli agenti hanno fermato il veicolo per un controllo. Attraverso la banca dati in uso alle forze dell’ordine è stato accertato che il conducente aveva precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Questo elemento ha rafforzato i sospetti degli agenti, che hanno deciso di procedere a una perquisizione più approfondita.

Il rinvenimento degli oggetti sospetti

Durante la perquisizione dell’auto e delle persone a bordo la Polizia ha trovato diversi strumenti potenzialmente utilizzabili per scassinare.

In particolare è stata rinvenuta una chiave modello “T” artigianale, una chiave inglese piatta modificata, un’altra chiave inglese avvolta in una scarpa e una chiave adulterina in acciaio, idonea all’accensione dei quadri di auto, nascosta nella tasca dei pantaloni di uno degli uomini. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati.

La denuncia e le misure preventive

I tre uomini, dopo essere stati accompagnati negli uffici del Commissariato, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per possesso senza giustificato motivo di strumenti atti allo scasso.

La Polizia ha inoltre avviato le procedure per l’emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Acireale.

IPA