Circolare Inps sul bonus per mamme lavoratrici, come richiedere fino a 480 euro: domande entro il 7 dicembre
L'Inps ha pubblicato la circolare sul bonus per le mamme lavoratrici 2025: come fare domanda e richiedere fino a 480 euro entro il 7 dicembre
L’Inps ha pubblicato una circolare sul nuovo bonus per le mamme lavoratrici con due o più figli. A farne richiesta devono essere le stesse lavoratrici: la scadenza per presentare le domande è fissata al 7 dicembre 2025. Il contributo del nuovo bonus ha un importo massimo pari a 480 euro.
Come funziona il nuovo bonus per mamme lavoratrici
Nella giornata di martedì 28 ottobre, l’Inps ha pubblicato sul sito la circolare numero 139 del 2025 riguardante il nuovo bonus per le mamme lavoratrici con almeno due figli.
Il contributo, che prevede un importo massimo pari a 480 euro, consiste in un assegno erogato in un’unica soluzione a dicembre 2025, direttamente in busta paga per le dipendenti o tramite accredito per le altre.
Chi può richiedere il bonus mamma 2025 di Inps: i requisiti
La richiesta per ricevere il bonus mamma 2025 introdotto dal Governo Meloni non passa attraverso il datore di lavoro: deve essere la lavoratrice stessa a presentare domanda all’Inps, entro la scadenza fissata al 7 dicembre 2025.
Possono presentare domanda:
- le lavoratrici dipendenti (a tempo determinato o indeterminato), autonome o professioniste, con un reddito complessivo non superiore a 40 mila euro con 2 figli a carico, a condizione che il più giovane dei due non abbia compiuto 10 anni;
- le lavoratrici con un reddito complessivo non superiore a 40 mila euro e con almeno 3 figli a carico, a patto che il più giovane non abbia compiuto 18 anni.
Dal bonus mamma 2025 sono escluse le lavoratrici domestiche, le titolari di cariche sociali e le imprenditrici che non sono iscritte a forme pensionistiche obbligatorie.
Il requisito sul numero di figli deve essere posseduto al 1° gennaio 2025 oppure perfezionarsi entro il 31 dicembre 2025. Il bonus, pari a 40 euro per ogni mese di lavoro), spetta esclusivamente per i mesi effettivi di lavoro o di iscrizione alla gestione previdenziale.
In caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso del 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita. Non produce alcuna decadenza dal diritto l’eventuale morte del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai fini della sussistenza del requisito per ottenere il bonus non rilevano i figli per cui è cessata la responsabilità genitoriale.