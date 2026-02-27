Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minorenne è stato denunciato a Perugia per possesso di oggetti atti ad offendere dopo essere stato fermato dalla Polizia di Stato durante un controllo in piazza. Il giovane è stato trovato in possesso di un tirapugni in acciaio e, dopo le procedure di rito, è stato riaffidato ai genitori. L’episodio si inserisce nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio.

Circolava con un tirapugni a Perugia

L’intervento è avvenuto nei pressi delle panchine di Piazza della Vittoria, nel centro di Perugia. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo rafforzato, hanno notato un gruppo di ragazzi. Uno di loro, alla vista della volante, si è allontanato rapidamente attirando l’attenzione degli operatori.

Il giovane, raggiunto dagli agenti, ha mostrato un evidente stato di agitazione e ha continuato a tenere le mani nelle tasche della felpa. Questo atteggiamento ha insospettito ulteriormente i poliziotti, che hanno deciso di procedere con un controllo più approfondito. Nel corso degli accertamenti il minorenne ha consegnato spontaneamente un tirapugni in acciaio, che è stato immediatamente sequestrato.

Le procedure di rito e la denuncia

Successivamente il ragazzo è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Spoleto per completare le procedure previste dalla legge.

Qui è stato formalmente deferito all’Autorità Giudiziaria competente per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Al termine degli accertamenti il minore è stato riaffidato ai genitori.

Controlli intensificati per la sicurezza

L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, finalizzati a prevenire episodi di reato e a garantire la sicurezza dei cittadini soprattutto nelle aree frequentate da giovani.

L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta, in particolare nei luoghi di aggregazione come le piazze cittadine.

Il ruolo della prevenzione

Il sequestro del tirapugni e la denuncia del minorenne rappresentano un segnale importante dell’attività di prevenzione svolta dalla Polizia.

L’obiettivo è quello di scoraggiare il possesso e la circolazione di oggetti potenzialmente pericolosi, che potrebbero essere utilizzati per commettere reati o mettere a rischio l’incolumità pubblica.

L’episodio avvenuto a Perugia sottolinea l’importanza dei controlli preventivi e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per mantenere elevati standard di sicurezza nelle aree urbane.

IPA