Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino senegalese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del parco Cottolengo di Cuneo. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato la sera del 19 febbraio, dopo essere stato sorpreso con 41 involucri contenenti cocaina.

Un arresto per spaccio a Cuneo

La Squadra Volante della Questura di Cuneo ha intensificato i servizi di controllo concentrandosi in particolare nell’area del parco Cottolengo. Durante un pattugliamento serale gli agenti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha abbandonato rapidamente un sacchetto in una zona poco illuminata di via Carlo Boggio.

Insospettiti dal comportamento, i poliziotti hanno immediatamente fermato l’uomo per un controllo dei documenti. Nel frattempo hanno recuperato il sacchetto abbandonato, procedendo a una verifica del contenuto.

Il ritrovamento della droga

All’interno del sacchetto sono stati rinvenuti 41 involucri di carta, ciascuno contenente una sostanza bianca. I successivi accertamenti hanno confermato che si trattava di cocaina, grazie a un test specifico effettuato dagli agenti.

Il cittadino senegalese è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le conseguenze giudiziarie

L’uomo è stato messo a disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo. Per i fatti accaduti, è stata fissata un’udienza per direttissima e, in attesa del procedimento, il fermato è stato trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura.

Il giorno successivo, durante l’udienza di convalida, il cittadino senegalese ha patteggiato una pena di 4 mesi e, dopo la sentenza, è stato immediatamente rimesso in libertà.

L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del parco Cottolengo sarà ulteriormente intensificata. L’obiettivo della Polizia di Stato è quello di garantire maggiore sicurezza e prevenire episodi di reato legati al traffico di droga.

La vicenda si è conclusa con l’arresto e la condanna del cittadino senegalese, ma le autorità hanno ribadito la volontà di proseguire con controlli mirati e costanti per contrastare il fenomeno dello spaccio nella città di Cuneo.

IPA