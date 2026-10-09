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Voleva sparare per strada per combattere lo stress. Per questo motivo un uomo è ora indagato per porto illegale di arma. La polizia, intervenuta nella sua abitazione a Ravenna giovedì 8 ottobre, ha sequestrato una pistola semiautomatica a salve e 50 cartucce, anch’esse a salve.

Circolava con un’arma a salve a Ravenna

L’episodio si è verificato l’8 ottobre durante i consueti servizi di controllo del territorio svolti dagli agenti a Ravenna.

Nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno individuato un uomo che aveva con sé una pistola semiautomatica a salve, replica delle Bruni modello 92, insieme a 50 cartucce a salve della marca Fiocchi, calibro 8mm.

Il dettaglio del tappo rosso

Dagli accertamenti è emerso che il cosiddetto tappo rosso, elemento che distingue le armi a salve da quelle vere, era collocato all’interno della volata e risultava difficilmente visibile.

Questa particolarità rendeva la pistola praticamente indistinguibile da una vera arma, circostanza che, secondo la normativa vigente, equipara il porto di tale oggetto a quello di un’arma reale.

“Sono stressato”

Durante l’interrogatorio, l’uomo ha spiegato agli agenti di attraversare un periodo di forte stress. Proprio per questo motivo, aveva manifestato l’intenzione di esplodere alcuni colpi a salve sulla pubblica via, probabilmente come gesto liberatorio o per attirare l’attenzione.

Le conseguenze legali e l’indagine

Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, l’uomo è ora indagato per la violazione dell’art.4 della legge nr.110/75, che disciplina il porto illegale di armi.

L’episodio sottolinea l’importanza dei controlli sul territorio e la necessità di vigilare anche sull’utilizzo di armi a salve, che, se modificate o prive dei necessari elementi di riconoscimento, possono essere facilmente scambiate per armi vere, con gravi rischi per la sicurezza pubblica.

IPA