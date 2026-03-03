Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due minori sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per porto illecito di armi dopo essere stati trovati in possesso di tirapugni metallici nella stazione ferroviaria di Portogruaro, in provincia di Venezia. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi durante un controllo della Polizia Ferroviaria. I giovani sono stati affidati ai genitori, mentre il procedimento penale è ancora in corso e la loro colpevolezza dovrà essere accertata in sede giudiziaria.

Minori armati a Portogruaro

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di vigilanza presso la stazione ferroviaria di Portogruaro (Venezia). Gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria hanno notato due giovani che, alla loro vista, hanno mostrato segni evidenti di agitazione.

Questo comportamento ha subito attirato l’attenzione degli operatori, che hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito.

Il fermo e la scoperta dei tirapugni metallici

I due minori fermati dagli agenti erano sprovvisti di documenti identificativi. Pur fornendo le proprie generalità hanno manifestato un crescente nervosismo e insofferenza durante il controllo.

Tale atteggiamento ha insospettito ulteriormente i poliziotti, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Dopo una iniziale reticenza entrambi i ragazzi hanno estratto dalla tasca interna del giubbotto un tirapugni metallico ciascuno.

La segnalazione all’Autorità Giudiziaria e le conseguenze

In considerazione della pericolosità degli oggetti rinvenuti e della loro detenzione illecita, i due giovani sono stati segnalati alla Procura dei Minori di Trieste per il reato di porto d’armi per cui non è ammessa la licenza.

Al termine degli accertamenti di rito i ragazzi sono stati affidati ai rispettivi genitori, che erano stati precedentemente informati sull’accaduto.

L’episodio avvenuto a Portogruaro evidenzia l’importanza delle attività di vigilanza svolte dalla Polizia Ferroviaria nelle principali stazioni italiane. Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di individuare e segnalare una situazione potenzialmente pericolosa, contribuendo alla tutela della sicurezza pubblica e alla prevenzione di possibili episodi di violenza o aggressione che potrebbero derivare dalla presenza di armi improprie.

IPA