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Quattro persone denunciate e 4.800 euro sequestrati, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Breno (Brescia). I soggetti, tutti con precedenti di polizia, sono stati fermati nel centro cittadino mentre viaggiavano a bordo di un SUV. L’intervento, reso possibile anche grazie al supporto del Nucleo Antifalsificazione Monetaria di Milano, ha permesso di accertare la presenza di armi e denaro falso, portando alla denuncia per detenzione di monete falsificate e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’operazione tra Breno e Milano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dalla Compagnia di Breno con il supporto specialistico dei militari del Nucleo Antifalsificazione Monetaria di Milano.

L’azione coordinata ha visto impegnati i militari in un controllo mirato nel centro abitato, dove sono stati intercettati quattro soggetti a bordo di un SUV.

Chi sono i denunciati

I fermati sono due cittadini italiani di 42 anni e 34 anni, un cittadino marocchino di 40 anni e un cittadino albanese di 53 anni.

Tutti risultano avere precedenti di polizia. Il gruppo è stato sottoposto a controllo e successivamente a perquisizione personale e veicolare.

Il sequestro di armi e denaro falso

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro due coltelli con lama da 12 cm, un tirapugni e denaro contante per un valore complessivo di 4.800 euro.

Il denaro, suddiviso in banconote da 20 euro e 50 euro, è stato immediatamente sottoposto a verifica dagli esperti del Nucleo Antifalsificazione Monetaria di Milano.

Accertamenti tecnici e reati contestati

Gli accertamenti tecnici svolti sul posto hanno permesso di stabilire che tutte le banconote erano false.

Per questo motivo, i quattro occupanti del veicolo sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per detenzione di monete falsificate e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Il ruolo del Nucleo Antifalsificazione Monetaria

Fondamentale si è rivelato il tempestivo intervento degli specialisti del Nucleo Antifalsificazione Monetaria di Milano, che hanno potuto eseguire sul posto le verifiche necessarie per accertare la falsità delle banconote sequestrate.

L’operazione ha così permesso di bloccare un tentativo di immissione di valuta contraffatta sul territorio.

IPA