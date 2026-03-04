Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini stranieri sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti nel centro di Arezzo, all’interno delle cosiddette zone rosse durante i controlli della Polizia di Stato. Entrambi, di origine nigeriana, sono stati trovati in possesso di droga e denaro contante in due distinti episodi avvenuti nei pressi della stazione ferroviaria e dei giardini di Campo di Marte.

Due arresti per spaccio ad Arezzo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è inserita nell’ambito delle attività di controllo del territorio con particolare attenzione alle aree del centro cittadino considerate più sensibili per l’allarme sociale.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo hanno intensificato la loro presenza nelle zone rosse, concentrandosi soprattutto nei pressi della stazione ferroviaria e nei giardini di Campo di Marte.

Il primo arresto: droga nascosta nei pantaloni

Il primo episodio si è verificato venerdì mattina, quando una pattuglia delle volanti ha notato un uomo in bicicletta che, dopo aver lasciato via Vittorio Veneto, si dirigeva verso il sottopasso della stazione con un atteggiamento sospetto. Alla vista della polizia l’uomo ha accelerato il passo, attirando ulteriormente l’attenzione degli agenti. Fermato per un controllo, è apparso subito nervoso e insofferente.

Durante la perquisizione i poliziotti hanno scoperto che l’uomo indossava due pantaloncini sotto i jeans. All’interno di questi sono state trovate circa settanta dosi di diverse sostanze stupefacenti, ognuna confezionata in singoli involucri di cellophane termosaldati. In particolare sono stati sequestrati cocaina ed eroina per un peso complessivo lordo di circa 50 grammi, oltre a 70 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento dell’attività di spaccio svolta fino a quel momento.

Sia la droga che il denaro sono stati sequestrati dagli agenti. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, dopo la comunicazione al magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Arezzo, è stato condotto presso la Casa Circondariale per la convalida dell’arresto.

Il secondo arresto: hashish e marijuana pronti per la vendita

Il giorno successivo, in orario serale, un altro intervento delle volanti si è concluso con un secondo arresto. Questa volta gli agenti hanno notato un uomo fermo in mezzo alla piazza dei giardini di Campo di Marte che, alla vista della polizia, ha iniziato a muoversi nervosamente e a guardarsi intorno come se cercasse una via di fuga.

Insospettiti dal comportamento, i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo. La perquisizione ha dato esito positivo: all’interno della tasca del giubbino dell’uomo è stato trovato mezzo panetto di hashish pari a circa 45 grammi. Inoltre sono state rinvenute tredici palline di marijuana già confezionate e pronte per la vendita, insieme a 250 euro in banconote di piccolo taglio.

Anche in questo caso la droga e il denaro sono stati sequestrati. L’uomo, che risultava avere diversi precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Arezzo, in attesa della convalida dell’arresto.

IPA