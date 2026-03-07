Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre cittadini stranieri sono stati fermati dalla Polizia di Stato ad Arezzo mentre si aggiravano in auto con strumenti atti allo scasso. I tre, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono stati sottoposti a provvedimenti di allontanamento dal territorio per prevenire ulteriori episodi di furto e scasso.

Il controllo della Polizia ad Arezzo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’episodio si è verificato ad Arezzo nella serata di ieri, durante i consueti servizi di controllo del territorio predisposti lungo le principali vie d’accesso al centro cittadino.

In zona Giotto, una Volante della Questura ha notato un’auto che, alla vista degli agenti, ha effettuato una manovra sospetta accostando bruscamente a bordo strada.

Il fermo e l’identificazione dei tre uomini

A bordo del veicolo sono stati identificati tre soggetti stranieri, tutti di età compresa tra i trenta e i quaranta anni. Nonostante parlassero correttamente l’italiano i tre non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili circa la loro presenza in quella zona.

Gli agenti hanno quindi proceduto a un controllo più approfondito, anche in considerazione del comportamento sospetto mostrato dagli occupanti del mezzo.

La scoperta degli arnesi da scasso

Durante la perquisizione dell’auto, gli operatori della Volante hanno rinvenuto, nascosti sotto i sedili e nel bagagliaio, diversi oggetti riconducibili all’attività di scasso.

Tra questi sono stati sequestrati delle tronchesi di ferro, una chiave a brugola, un grimaldello solitamente utilizzato dai fabbri per aprire porte blindate, vari paia di guanti, una ricetrasmittente con auricolari e uno strumento specifico per la rimozione dei dispositivi antitaccheggio.

Sanzioni e provvedimenti di allontanamento

Nel corso degli accertamenti è emerso che il conducente del veicolo era privo di patente di guida, motivo per cui è stato immediatamente sanzionato.

Inoltre, a seguito di una completa identificazione, i tre stranieri sono risultati gravati da numerosi precedenti e condanne per reati contro il patrimonio commessi in diverse città italiane.

Fogli di via per prevenire nuovi reati

Alla luce dei fatti e dei precedenti penali la Questura ha adottato nei confronti dei tre uomini i cosiddetti “fogli di via“, provvedimenti che dispongono l’allontanamento dal territorio aretino e impediscono loro di farvi ritorno per un determinato periodo.

Questa misura è stata presa per prevenire il rischio di nuovi episodi di furto e scasso nella zona.

