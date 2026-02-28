Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia, questo il bilancio di un’operazione della Polizia Stradale nei pressi della barriera di Gallarate Ovest, Varese. Un giovane di 24 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre un minorenne è stato denunciato per lo stesso reato in concorso. L’intervento è avvenuto durante un controllo su un’autovettura di grossa cilindrata lungo l’autostrada A/8, nel territorio del Comune di Gallarate. Gli agenti hanno sequestrato oltre 350 grammi di droga e più di 4.000 euro in contanti.

Operazione della Polizia Stradale: i dettagli dell’intervento

Il controllo è scattato durante un servizio di pattugliamento effettuato dal personale della Sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio – Olgiate Olona, in provincia di Varese. Gli agenti hanno fermato un’autovettura di grossa cilindrata nei pressi della barriera di Gallarate Ovest, nel territorio comunale di Gallarate.

Durante la verifica del veicolo i poliziotti hanno subito notato una busta termosaldata sul pianale poggiapiedi lato passeggero. All’interno era contenuta marijuana insieme a un’altra confezione con quattro porzioni di hashish. Il peso complessivo della sostanza sequestrata ha superato i 350 grammi. Il materiale è stato sottoposto a narcotest, risultando positivo alle sostanze stupefacenti.

Perquisizione personale e veicolare: cocaina e denaro contante

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso agli agenti di rinvenire ulteriore droga: sette involucri di cocaina erano nascosti negli indumenti del passeggero minorenne.

Inoltre il conducente aveva con sé una somma di denaro contante superiore a 4.000 euro, suddivisa in mazzette di vario taglio.

Arresto e denuncia: le accuse e le conseguenze

Alla luce dell’ingente quantitativo di droga, delle modalità di confezionamento e della somma di denaro trovata, il conducente, un giovane di 24 anni, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il passeggero minorenne è stato invece denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

Perquisizioni domiciliari e ulteriori sequestri

Le indagini sono proseguite con perquisizioni domiciliari. Presso l’abitazione del soggetto maggiorenne, gli agenti hanno trovato due bombole di protossido d’azoto e numerose buste autosigillanti, riconducibili all’attività di confezionamento della droga.

Tutto il materiale sequestrato, compresi lo stupefacente, il denaro e gli strumenti per il confezionamento, è stato posto sotto sequestro. Dopo gli adempimenti di rito l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, mentre il minorenne è stato affidato all’esercente la potestà genitoriale.

