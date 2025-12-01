Circolo Canottieri Roma licenzia addetta alle pulizie che fa causa anche "un tu di troppo"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Anche un “tu” di troppo sarebbe uno dei motivi che ha portato al licenziamento in tronco di un’addetta alle pulizie del circolo Canottieri Roma. Tra le accuse alla donna, quella di aver lanciato un asciugamano ad una socia incinta. A prendere la decisione sarebbe stato il presidente Paolo Vitale che, dopo aver aperto un fascicolo contro la donna con una lista di presunti comportamenti sopra le righe, avrebbe deciso di accompagnare alla porta la dipendente che lavorava al Circolo da circa venti anni.

La lettera di contestazione della manager

Il caso sarebbe nato, secondo quanto riportato da La Repubblica, da una lettera scritta da due soci del Circolo Canottieri Roma.

Una coppia, lei manager e lui primario in un ospedale della Capitale.

FB Circolo Canottieri ROMA - pagina ufficiale Una foto dell’interno del Circolo Canottieri Roma

La missiva sarebbe arrivata il 18 giugno facendo scattare il licenziamento esattamente un mese dopo.

Tra i comportamenti ritenuti non idonei, ci sarebbe un “tu” rivolto alla donna, la richiesta per sapere se fosse socia del Circolo e la sottrazione di un lettino al marito della stessa.

Il gesto più grave sarebbe stato il lancio di un asciugamano verso la manager, incinta, mentre era distesa sul lettino.

Nella lettera, si specificherebbe anche che, la stessa dipendente, sarebbe stata oggetto di altri presunti comportamenti, oggetto di sanzioni minori.

La risposta della dipendente

La lavoratrice, licenziata in tronco dal Circolo Canottieri Roma, avrebbe impugnato l’atto tramite l’avvocato Francesco Bronzini.

Secondo la donna il provvedimento risulterebbe ingiusto e umiliante.

Inoltre, ha negato ogni accusa di comportamento ritenuto scorretto, specificando di essersi sempre rivolta alla manager dandole del “lei”.

Nella stessa lettera, scritta di suo pugno, avrebbe ricordato di aver fatto anche gli auguri per la gravidanza alla stessa donna.

Le prove del Circolo

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Circolo Canottieri Roma ha stabilito che le giustificazioni fornite dalla ex dipendente non fossero sufficienti.

La risposta è arrivata dopo “una attenta ed approfondita verifica”, inoltre le affermazioni dell’inserviente licenziata sono state definite “inattendibili, contraddette dalle prove in possesso”.

La prima udienza sarebbe in programma a gennaio.