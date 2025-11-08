Circoncisioni clandestine a Trento su 40 bambini, medico arrestato: ambulatorio non aveva autorizzazioni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Per anni un medico di Trento avrebbe eseguito interventi chirurgici clandestini di circoncisione a bambini stranieri nel proprio ambulatorio, senza autorizzazioni e carente anche sotto il profilo igienico-sanitario. Inoltre si sarebbe fatto aiutare più volte dai figli, privi di alcun titolo abilitativo da infermiere. Per questo il professionista è stato arrestato dai carabinieri del Nas e l’ambulatorio sequestrato.

Arrestato medico a Trento

I carabinieri del Nas di Trento hanno arrestato un medico di medicina generale accusato di aver effettuato senza autorizzazione una serie di interventi chirurgici di circoncisione.

L’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata disposta dalla Procura di Trento, che ha disposto anche il sequestro dell’ambulatorio dove avvenivano le operazioni. Lo riporta Ansa.

iStock Sequestrato l’ambulatorio medico dove venivano svolti gli interventi

Coinvolto nell’inchiesta anche uno dei figli del medico, denunciato per aver assistito il padre come infermiere pur senza averne il titolo.

Circoncisioni clandestine su 40 bambini

Stando alle indagini dei carabinieri, il medico nel corso degli anni avrebbe eseguito senza permesso una serie di interventi chirurgici di circoncisione a bambini.

Oltre 40 i bambini di origine straniera operati, anche provenienti da fuori regione, almeno a partire dal 2022.

Secondo quanto ricostruito, gli interventi venivano effettuati in un ambulatorio privo di autorizzazione sanitaria e carente anche sotto il punto di vista igienico sanitario.

Inoltre in diverse occasioni l’uomo si sarebbe fatto aiutare dai figli, i quali non avevano alcun titolo abilitativo alla professione di infermiere.

Le procedure adottate sono state giudicate del tutto inadeguate, tanto che in alcuni casi hanno causato il trasporto d’urgenza dei piccoli pazienti al pronto soccorso dell’ospedale.

Uno dei bambini era stato ricoverato a causa di una intossicazione da benzodiazepine, che il medico gli aveva somministrato in dose eccessiva per calmarlo durante l’intervento.

Sequestrato l’ambulatorio

Oltre all’arresto del medico i carabinieri del Nas di Trento hanno eseguito il sequestro preventivo del suo ambulatorio.

Nel corso delle perquisizioni i militari hanno trovato un lettino con cinghie contenitrici, bisturi elettrico, diverse confezioni di medicinali, biglietti da visita con espresso richiamo all’effettuazione di circoncisione e un bollettario di ricevute sanitarie.