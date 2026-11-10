Circondato e accoltellato alla stazione di Milano Certosa, altri 5 arresti tra i Latin Kings: il video
Cinque membri dei Latin Kings arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera a Milano.
Era stato circondato, colpito con sassi e bottiglie e accoltellato vicino alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio 2026. Per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, la Squadra mobile, coordinata dalla Procura, ha arrestato altri cinque giovani tra i 19 e i 23 anni, ritenuti vicini alla gang dei Latin Kings. Il ragazzo aveva provato a scappare lungo i binari con il fratello e un amico, ma era stato raggiunto. A luglio erano già finiti in manette altri sei giovani, tra cui il trapper Reyomar.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.