Circondato e accoltellato alla stazione di Milano Certosa, altri 5 arresti tra i Latin Kings: il video

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Era stato circondato, colpito con sassi e bottiglie e accoltellato vicino alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio 2026. Per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, la Squadra mobile, coordinata dalla Procura, ha arrestato altri cinque giovani tra i 19 e i 23 anni, ritenuti vicini alla gang dei Latin Kings. Il ragazzo aveva provato a scappare lungo i binari con il fratello e un amico, ma era stato raggiunto. A luglio erano già finiti in manette altri sei giovani, tra cui il trapper Reyomar.