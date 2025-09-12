Ciriani attacca la sinistra dopo la morte di Kirk, ministro nella bufera e polemica con Renzi e Pd

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un putiferio politico scuote l’aula parlamentare, a innescarlo sono state le parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che ha evocato un “clima da Brigate rosse” parlando dell’omicidio dell’attivista conservatore americano Charlie Kirk e degli attacchi politici rivolti al governo. Un paragone che ha immediatamente scatenato la reazione del Pd, che definisce le dichiarazioni “deliranti”, e di Matteo Renzi, che ha chiesto le dimissioni del ministro.

Ciriani attacca la sinistra dopo la morte di Kir

“Al Senato abbiamo assistito a pagine vergognose con accuse false e violente contro il ministro degli Esteri. Poi negli Usa viene ucciso un ragazzo di 31 anni e qualcuno in tv dice che se l’è meritata. Sono discorsi che ricordano quelli dei tempi delle Brigate rosse”, ha detto Ciriani, attaccando M5S e Italia Viva.

Per il ministro, si sta diffondendo un “odio democratico” che giustificherebbe la violenza solo perché rivolta a chi ha opinioni diverse.

ANSA

Charlie Kirk

L’attacco di Renzi e del Pd

Durissima la risposta di Matteo Renzi: “Il Governo Meloni paragona Italia Viva alle Brigate Rosse. È un livello di squallore e vergogna senza precedenti”.

Come riporta ANSA, il leader di Iv ha chiesto le dimissioni immediate di Ciriani.

Dal Pd sono arrivate parole altrettanto dure.

La capogruppo Chiara Braga ha accusato il ministro di “confondere la dialettica democratica con la violenza” e di “offendere la storia della sinistra italiana che quella violenza l’ha combattuta e subita”.

Per Francesco Boccia, presidente dei senatori dem, Ciriani “imita Trump” e usa toni incendiari “per coprire il vuoto dell’azione di governo”.

Cosa hanno detto Meloni e Salvini

La polemica si intreccia con le parole della premier Giorgia Meloni, che ha denunciato sui social la reazione di alcuni gruppi studenteschi alla morte di Kirk, definendo il clima “da sedicenti antifascisti”.

Anche il vicepremier Matteo Salvini si è detto “inorridito” da chi sui social ha scritto “uno di meno”.

Al coro si sono aggiunti diversi esponenti di Fratelli d’Italia. Galeazzo Bignami ha accusato la sinistra di “odio e rancore”, mentre Lucio Malan ha criticato il conduttore Corrado Formigli per aver evitato di parlare del caso nella sua trasmissione.

Anche la stampa di centrodestra ha rilanciato la polemica. “Morto a destra, festa a sinistra”, titolava Libero.

“La sinistra giustifica l’assassinio”, scriveva Il Giornale. La Verità parlava invece di una sinistra che “gongola”.