Cirielli apre al governo insieme a Roberto Vannacci ma Fratelli d'Italia frena, "Parla a titolo personale"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli apre a un’alleanza con Roberto Vannacci in vista delle politiche 2027: “Mi auguro che si possa governare insieme”. Fratelli d’Italia prende le distanze, parlando di posizione personale, mentre Cirielli ritratta in qualche modo le sue affermazioni. Intanto i sondaggi premiano Futuro Nazionale, ormai quarto partito, a spese della coalizione.

Vannacci e Meloni, alleanza possibile?

Mentre Futuro Nazionale cresce, la maggioranza di governo si interroga su come trattare Roberto Vannacci: avversario da tenere a distanza o futuro alleato da coinvolgere già nella prossima legislatura.

A sbilanciarsi è stato il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, esponente di peso di Fratelli d’Italia, che a margine della presentazione del circolo isolano di Gioventù Nazionale a Ischia si è lasciato andare a un’apertura inattesa.

ANSA

“Mi auguro che si possa governare insieme a Vannacci” ha dichiarato. La frase ha subito creato imbarazzo tra i meloniani, tanto che dal partito è arrivata una precisazione netta: “Parla a titolo personale. Non è la posizione di Fratelli d’Italia”.

Le parole di Cirielli

Il viceministro non ha offerto solo un auspicio generico, ma anche un’ipotetica area di competenza da riservare a Futuro Nazionale. “Potrebbero imprimere una spinta maggiore sul versante della sicurezza, oppure indurre FdI a concentrare maggiormente l’azione su questo tema”.

Cirielli si è detto disponibile anche a un contatto diretto con il generale: “Chiamerei Vannacci e gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni propone”.

L’imbarazzo di Fratelli d’Italia

La vicenda è stata affrontata nel corso del programma “Zona Bianca” su Rete 4, in cui il conduttore Giuseppe Brindisi ha specificato che Cirielli ha in qualche modo ritrattato le sue affermazioni.

Come riportato anche da Ansa, il viceministro si sarebbe confrontato con i vertici, affermando in seguito che le sue “valutazioni personali” e “del tutto teoriche e ipotetiche” sarebbero state “semplificate”. Cirielli avrebbe quindi chiarito che “l’ipotesi di una alleanza elettorale con Vannacci non è in agenda e non se ne è mai parlato nel partito”.

L’ascesa di Futuro Nazionale

L’ultima rilevazione di BiDiMedia colloca Futuro Nazionale all’8%, quarto partito italiano e ormai davanti a Forza Italia, mentre la Lega scivola sotto il 5% e lo stesso partito di Giorgia Meloni perde quasi un punto rispetto al sondaggio del 6 agosto, pur restando sopra il 25%.

Alle porte c’è anche il test elettorale delle suppletive di Reggio Calabria, dove Futuro Nazionale schiera un candidato di peso sottratto proprio a Forza Italia (Domenico Giannetta), mentre il centrodestra punta su Fabio Roscioli, tesoriere e avvocato della famiglia Berlusconi.

Il voto si preannuncia come un banco di prova cruciale per misurare il reale peso elettorale dei candidati vicini a Vannacci e il loro impatto sui risultati della coalizione di governo.