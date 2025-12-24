Ciro Andolfi arrestato a Napoli, tra i 100 latitanti più pericolosi: nascosto in casa dietro al termosifone

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È stato arrestato a Napoli, nel quartiere Barra, il camorrista Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022 e inserito nell’elenco dei 100 latitanti più pericolosi del Ministero dell’Interno. I carabinieri hanno scovato Andolfi in un appartamento, mentre si nascondeva in una camera segreta ricavata dietro una parete, dietro al termosifone.

A Napoli l’arresto di Ciro Andolfi

Il latitante Ciro Andolfi era destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione.

Deve scontare condanne per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. È ritenuto elemento del clan di camorra Andolfi-Cuccaro, attivo nell’area orientale della città e in particolare proprio a Barra.

Carabinieri

Una foto scattata dai carabinieri all’interno del covo del latitante Ciro Andolfi

Era l’ultimo membro di rilievo del gruppo ancora in libertà. Secondo la Procura Antimafia, la sua assenza aveva lasciato la gestione del quartiere di Barra a parenti e affiliati più giovani, contribuendo a una faida interna che ha generato agguati, sparatorie e stese.

Latitante da tempo, il 48enne era tornato in libertà nel 2019 dopo aver scontato una condanna a 10 anni per estorsione ai danni di imprenditori impegnati nella costruzione di un centro commerciale a Ponticelli.

Ciro Andolfi arrestato in una camera segreta

La cattura di Ciro Andolfi è avvenuta in via Giulia Lama. I militari hanno individuato il latitante all’interno di un ingegnoso nascondiglio in muratura ricavato in un appartamento sottoposto a perquisizione: un vano segreto ricavato nella parete di una stanza, al quale si accedeva attraverso un termosifone agganciato al muro, che nascondeva un foro d’ingresso.

Nonostante l’accortezza del sistema, i carabinieri sono riusciti a localizzarlo e bloccarlo dopo tre anni di latitanza. L’arresto di Andolfi rappresenta il 22esimo fermo di un latitante effettuato in un anno dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli.

Avvertimento a casa di Ciro Andolfi

Poco dopo l’inizio della sua latitanza, e in un clima di crescente tensione tra clan seguito al blitz delle forze dell’ordine del novembre 2022 che portò all’arresto di 63 affiliati al clan De Luca Bossa di Ponticelli, l’abitazione di Ciro Andolfi fu bersaglio di un’intimidazione. Alcuni individui a bordo di scooter spararono diversi colpi di pistola contro la casa del boss.

I latitanti più pericolosi d’Italia

Ciro Andolfi, come detto, figurava nell’elenco dei 100 latitanti più pericolosi. Ma quelli ritenuti più pericolosi in assoluto sono attualmente quattro e sono definiti “latitanti di massima pericolosità”, secondo la definizione della Direzione centrale della Polizia Criminale.

Uno è Attilio Cubeddu, nato ad Arzana in provincia di Nuoro nel 1947. Cubeddu è stato condannato per sequestro di persona, omicidio e lesioni gravissime. È latitante dal 1997 dopo non essere rientrato in carcere dopo un permesso premio.

C’è poi Giovanni Motisi (detto “u pacchiuni” cioè il grasso), che dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro è rimasto l’ultimo grande latitante protagonista della fase stragista di Cosa Nostra.

Nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità figura anche Renato Cinquegranella, nato a Napoli nel 1949. È ricercato dal 2002 per camorra, concorso in omicidio, detenzione e porto illegale di armi, estorsione e altro.

Chiude l’elenco Roberto Mazzarella, nato a Napoli nel 1978. È accusato di omicidio aggravato dall’agevolazione ad associazione criminosa di tipo mafioso in concorso.