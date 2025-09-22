Ciro Grillo condannato, le vecchie uscite di Beppe Grillo fra "arrestate me" e l'attacco a Giulia Bongiorno

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ciro Grillo è stato condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo: 8 anni ciascuno per lui, Lauria e Capitta; 6 anni e 6 mesi per Corsiglia. Tornano d’attualità le vecchie reazioni del padre, Beppe Grillo, che negò lo stupro chiedendo di essere arrestato al posto del figlio, e le critiche all’avvocata Giulia Bongiorno con le accuse di spettacolarizzazione del caso.

Condannato Ciro Grillo

Ciro Grillo, figlio del comico e cofondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo.

I fatti contestati sono avvenuti in una villa di Porto Cervo la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019. Il giudice Marco Contu ha condannato, con Ciro Grillo, anche Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta a 8 anni ciascuno, mentre a Francesco Corsiglia è stata inflitta la pena di 6 anni e 6 mesi.



Giulia Bongiorno, avvocata della vittima

Sono stati previsti risarcimenti provvisionali: 10.000 euro per ciascuno tranne che per Corsiglia (5.000 euro). Le difese hanno annunciato che presenteranno appello.

Le dichiarazioni di Beppe Grillo

Beppe Grillo ha rilanciato in più occasioni una linea difensiva molto netta. In un video social del 2021 aveva dichiarato di non credere allo stupro, invitando a “arrestarlo” al posto di suo figlio, e sollevando dubbi sulla versione della presunta vittima.

“Ormai sono due anni, sono stufo. Se dovete arrestare mio figlio, perché non ha fatto niente, allora arrestate anche me perché ci vado io in galera” aveva affermato.

“C’è un video, passaggio per passaggio, e si vede che c’è la consensualità: un gruppo che ride, ragazzi di 19 anni che si stanno divertendo, che sono in mutande, sono quattro cog***ni, non quattro stupratori”.

“Perché non li avete arrestati? Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c’è stato niente perché chi viene stuprato fa una denuncia dopo otto giorni e vi è sembrato strano. È strano” aveva concluso.

L’attacco a Giulia Bongiorno

Successivamente, durante una puntata di “Che Tempo Che Fa” nell’autunno del 2023, Grillo aveva criticato Giulia Bongiorno, avvocata che difende la denunciante.

Grillo la accusò di fare “comizietti davanti ai tribunali dove c’è una causa a porte chiuse”, affermando che fosse inopportuno che lei, come senatrice della Lega e presidente della commissione Giustizia, intervenisse pubblicamente.

Bongiorno aveva replicato definendo gravissime le sue parole, sostenendo che Grillo stesse trasformando il dolore della ragazza in una messa in scena, e che la vittima in questo modo fosse vessata doppiamente a causa del linguaggio usato nei media.