Ciro Grillo condannato per stupro di gruppo coi suoi amici, i dettagli della sentenza dal "beverone" ai lividi

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ciro Grillo, figlio di Beppe, il 22 settembre scorso è stato condannato a 8 anni per violenza sessuale di gruppo insieme agli amici Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia (condanna inferiore solo per quest’ultimo, 6 anni e 6 mesi). La vittima sarebbe una ragazza 19enne italo-norvegese, che ha fatto scattare la denuncia dopo il presunto stupro, risalente all’estate 2019, nella villa di famiglia in Sardegna, a Porto Cervo. A distanza di due mesi, sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna di primo grado: ci sono molti dettagli, dal “beverone” ai video.

La presunta violenza sessuale e le dondanne

Nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, in Costa Smeralda, Ciro Grillo avrebbe violentato una ragazza di 19 anni, italo-norvegese, insieme a tre amici: Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

Lo scorso 22 settembre il Tribunale di Tempio Pausania ha condannato tutti (primo grado) a 8 anni, tranne Corsiglia, che ha visto una sentenza più clemente: 6 anni a 6 mesi.

Le motivazioni della sentenza

Martedì 23 dicembre, Repubblica ha diffuso le motivazioni dei giudici: in 72 pagine, la presunta vittima dello stupro è ritenuta “pienamente attendibile perché le sue dichiarazioni risultano riscontrate”.

Nelle carte c’è la ricostruzione della magistratura sui fatti della sera del presunto reato.

I ragazzi, dopo aver conosciuto la giovane, avrebbero invitato lei e l’amica 18enne nella casa di proprietà di Beppe Grillo: lì sarebbe avvenuta la violenza sessuale di gruppo nei confronti della 19enne.

I giudici hanno riconosciuto alcune contraddizioni nel racconto della presunta vittima, sottolineate dai legali degli imputati, attribuendole però “alla difficoltà di ricordare infiniti dettagli di una vicenda peraltro risalente a qualche anno prima rispetto alla sua escussione in dibattimento”.

In merito al “carattere violento dei rapporti subiti”, la descrizione della 19enne “esclude un’ipotesi di consenso da parte della stessa, dato che si sono consumati in un contesto di costrizioni e impossibilità di reagire da parte della ragazza che denotano la particolare brutalità del gruppo, coeso fin da principio, e che ha agito in un contesto predatorio e prevaricatorio non tenendo in considerazione alcuna lo stato di fragilità in cui versava la ragazza”.

Il “beverone” con la vodka, i lividi e i video

I giudici ricostruiscono anche il dettaglio del “beverone, contenente anche una quantità di vodka“, che Ciro Grillo e i suoi amici avrebbero dato alla presunta vittima, costringendola a berlo.

Il superalcolico le avrebbe provocato “una condizione di inferiorità fisica e psichica che ha agevolato l’operato criminoso degli imputati”.

Il Tribunale ha poi posto l’accento su alcuni video che confermerebbero “la veridicità di quanto dichiarato dalla ragazza sulla violenza subita”, attestata anche dalla “presenza di lividi“, provocati “durante i rapporti sessuali da lei subiti”.

Lividi descritti anche nel referto della clinica Mangiagalli,”sia sul braccio destro sia sulla gamba destra“: secondo la consulenza tecnica, sarebbero “perfettamente compatibili con atti di pressione fisica esercitati sulle singole parti del corpo della ragazza”.

Nelle motivazioni, anche le testimonianze dei medici e del medico legale che aveva visitato la 19enne: “Le sue dichiarazioni sono chiare nell’attestare la compatibilità dei detti lividi con la pressione esercitata da terzi con le mani. Di questi lividi, ebbe ad accennare alla sua amica in una comunicazione telefonica del 18 luglio 2019, ossia il giorno successivo ai fatti”.

Un’altra testimone avrebbe ribadito di avere visto i lividi della giovane, affermando che la stessa vittima le avrebbe condifato le violenze subite anche dopo l’assunzione del “beverone”.