Ciro Grillo condannato per violenza sessuale, le lacrime della ragazza e la reazione di Giulia Bongiorno

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il 22 settembre la ragazza non era in aula. A rappresentarla c’era l’avvocata Giulia Bongiorno, in attesa presso il tribunale di Tempio Pausania per la sentenza di primo grado. La corte, rappresentata dal giudice Marco Contu, ha poi deciso per la condanna a Ciro Grillo e ai suoi amici per il reato di violenza sessuale di gruppo. Quindi la legale ha subito chiamato la sua assistita: “Lei è scoppiata a piangere. Un pianto a dirotto che mi ha molto commosso. Le prime lacrime di gioia in un percorso in cui è stata crocefissa”, ha detto ai cronisti.

Il commento di Giulia Bongiorno

Raggiunta dai taccuini del Corriere della Sera Giulia Bongiorno, l’avvocata della querelante, ha riferito di aver telefonato alla sua assistita immediatamente dopo la sentenza.

“Ho detto subito al telefono della sentenza a Silvia. E lei è scoppiata a piangere“, ha detto, descrivendo quella reazione come “un pianto a dirotto che mi ha molto commosso”.

ANSA L’avvocata Giulia Bongiorno

Le lacrime della ragazza sono state le prime “di gioia in un percorso in cui è stata crocefissa“, dal momento che sia lei che l’amica erano state indicate come ninfomani, nell’atto di negare le responsabilità degli imputati.

Infine, Giulia Bongiorno riferisce che “questa è una sentenza granitica, veramente importante, perché significa che quando ci sono delle violenze non vince lo struzzo ma chi ha il coraggio di denunciare“.

La condanna a Ciro Grillo e i suoi amici

Come anticipato, lunedì 22 settembre si è concluso il processo di primo grado a carico di Ciro Grillo – figlio di Beppe Grillo – e dei suoi amici Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. Grillo, Lauria e Capitta sono stati condannati a 8 anni, mentre Corsiglia a 6 anni e 6 mesi.

Enrico Grillo, avvocato di Ciro Grillo, ha riferito al Corriere della Sera: “Siamo molto delusi”. Quindi: “Aspettiamo i motivi della sentenza e poi ovviamente proporremo appello“.

Parole di dissenso arrivano anche da Alessandro Vaccaro, avvocato di Vincenzo Lauria: “Proseguiremo nel nostro percorso, siamo convinti dell’estraneità dei nostri assistiti ai reati contestati”.

I fatti

La vicenda ha avuto inizio il 17 luglio 2019. Secondo la ricostruzione della denunciante Silvia (nome di fantasia), i quattro amici – Grillo, Capitta, Lauria e Corsiglia – avevano trascorso la serata al Billionaire, il locale vip di Flavio Briatore in Costa Smeralda, Sardegna.

Nel locale avevano conosciuto Silvia e Roberta (altro nome di fantasia), loro coetanee: tutti, nella comitiva, avevano 19 anni. I quattro ragazzi avevano convinto le ragazze a continuare la serata nella casa di Grillo. Insieme avevano cucinato e parlato fino a tarda notte, poi si sarebbero consumate le violenze.

Il processo di primo grado ha visto fronteggiarsi accusa e difesa in dibattiti sul consenso. Secondo gli imputati, infatti, le ragazze sarebbero state consenzienti e nessuno della comitiva le avrebbe costrette a rapporti forzati. In aula, tuttavia, sono stati mostrati i video girati dagli imputati in quella notte.

Silvia ha partecipato a 4 udienze e ha risposto ad oltre 1.400 domande. Quando è stato mostrato il filmato dell’aggressione sessuale, tuttavia, ha lasciato l’aula.