Ciro Grillo contro Beppe che lo ha "danneggiato", poi l'affondo a Giulia Bongiorno sul processo per stupro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, è tornato a parlare del processo nel quale è stato condannato a otto anni per violenza sessuale di gruppo. Durante l’intervista ha legato la vicenda che lo ha visto coinvolto al crollo del governo gialloverde. Da una parte Giulia Bongiorno, ministra della Pubblica Amministrazione che avrebbe preso le parti della ragazza che lo ha denunciato, dall’altra il video del padre. Secondo Ciro Grillo, quel video lo avrebbe danneggiato.

Ciro Grillo contro il video del padre

Il figlio di Beppe Grillo, Ciro Grillo, è stato intervistato a Telenord. Nella lunga intervista ha toccato diversi temi, tra i quali il processo per violenza sessuale di gruppo nel quale è stato condannato a otto anni.

Per Grillo junior, l’episodio della violenza sessuale e “l’assedio mediatico” avrebbero creato le basi per uno strappo durante il governo gialloverde tra Lega e Movimento 5 Stelle, causando di fatto il crollo dell’esecutivo.

A giocare contro di lui, anche il video del padre, che Ciro definisce un “gesto genuino” ma che lo ha danneggiato.

La critica rivolta a Giulia Bongiorno

Secondo Ciro Grillo, parte della colpa del crollo del governo gialloverde sarebbe da imputare a Giulia Bongiorno, ministra della Pubblica Amministrazione. A seguito dello scioglimento, Bongiorno ha preso le parti della ragazza che ha denunciato Ciro Grillo.

Nell’intervista dice: “Da lì incomincia, è cominciato anche un assedio mediatico notevole, e penso ci sia un nesso causale tra questa condotta dei Cinque Stelle e l’introduzione di Giulia Bongiorno”.

Maurizio Michieli, direttore di Telenord che ha svolto l’intervista, gli ha fatto notare come questa sia un’affermazione pesante perché chiama in causa l’ex ministra e attuale avvocata. Grillo junior risponde sottolineando però che Bongiorno è anche presidente della Commissione Giustizia del Senato, dove è in esame il disegno di legge sul reato per il quale si procede: “Io gareggio contro una persona che può cambiare le regole del gioco mentre si gareggia. Non è giusto”.

Il processo

Sempre nella trasmissione Ciro Grillo dichiara di non voler patteggiare. Esclude infatti ogni forma di accordo con l’accusa: “Non mi perdonerei mai di fare forme di patteggiamento o qualsiasi tipo di concessione. Io piuttosto vado in galera da innocente“.

Secondo quanto dichiarato, rifiuterebbe anche i benefici di legge perché a suo dire significherebbe rinunciare a dei diritti per evitare più tempo in carcere e questo sarebbe come “un’estorsione legalizzata da parte dello Stato. E io non accetto l’estorsione“.

Il processo è stato rinviato al 10 febbraio 2027, ci sono sei udienze calendarizzate e una sentenza attesa in estate. In primo grado, il Tribunale di Tempio Pausania ha condannato Grillo a otto anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo insieme ai tre amici.