Ciro Grillo parla in aula al processo per violenza sessuale: "Ho studiato Giurisprudenza, sono innocente"

Ultime fase del processo a porte chiuse per Ciro Grillo, accusato di violenza sessuale di gruppo insieme a tre suoi amici. “Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa”, ha detto in aula. In seguito ha raccontato: “Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo”.

Ciro Grillo si dichiara innocente

Arrivano nuove dichiarazioni dal processo a porte chiuse a Ciro Grillo e alcuni dei suoi amici. L’ultima fase del processo vede diverse dichiarazioni, tra cui quelle di Ciro Grillo. Lui e i suoi amici (Eduardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia) sono accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese.

Durante la propria dichiarazione, il giovane imputato ha affermato che nessuno del suo gruppo ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa, ribadendo la sua innocenza e quella dei suoi compagni. Ha aggiunto di aver studiato giurisprudenza proprio per questo processo: “Sono praticante avvocato, credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci”.

Adesso la parola passa al procuratore Gregorio Capasso per la requisitoria, prima della replica delle parti civili. Il 10, l’11 e il 12 luglio toccherà invece alla difesa degli imputati.

Tappe del processo

La requisitoria del procuratore Gregorio Capasso aprirà le udienze di questa settimana. Martedì sarà invece la volta delle parti civili e dell’avvocata Giulia Buongiorno, che rappresenta la presunta vittima. Il 10, l’11 e il 12 luglio toccherà infine alla difesa degli imputati.

La violenza contestata

Ciro Grillo e i suoi amici genovesi sono accusati di violenza sessuale di gruppo per fatti avvenuti nell’estate 2019. Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, secondo il racconto della studentessa che li ha denunciati, la violenza si sarebbe consumata all’interno di una villetta in Costa Smeralda di proprietà della famiglia Grillo.

Il contesto è quello di una serata trascorsa in diversi locali e conclusasi al Billionaire. Proprio in questo locale la studentessa e un’amica avevano conosciuto i quattro e deciso poi di seguirli a casa di Ciro Grillo, dove si sarebbe consumata la violenza.

Secondo l’accusa e la parte civile, gli imputati avrebbero abusato a turno della studentessa approfittando delle condizioni alterate dall’alcol. Nel tempo la vicenda è diventata molto mediatica, con contraddizioni nelle dichiarazioni sia della ragazza che dei suoi presunti abusatori, numerose rivelazioni, messaggi, video visionati e molta vittimizzazione secondaria legata all’uso di alcol nella serata.