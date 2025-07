Ciro Grillo rischia 9 anni per violenza sessuale, a dicembre diventerà papà: "Vorrei vedere mia figlia"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Conclusa la requisitoria, il procuratore Gregorio Capasso ha chiesto 9 anni di carcere per Ciro Grillo e i suoi amici coinvolti nel caso di violenza sessuale di gruppo avvenuto nel luglio del 2019. Il procuratore ha chiesto delle attenuanti generiche.

La richiesta della Procura

Gregorio Capasso, procuratore di Tempio Pausania, ha chiesto 9 anni di carcere alla fine della requisitoria per Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi coinvolti nei presunti fatti di violenza sessuale di gruppo avvenuti tra il 16 e 17 luglio 2019 a porto cervo.

Secondo Capasso “siamo davanti a ragazzi, l’abbiamo visto piangere ieri, uno di loro. E prima di lui, in quest’aula, la ragazza”, racconta.

Per questo, Ciro Grillo, Edoardo capitta, Vittorio Lauria e Francesco Celia potrebbero essere condannate a vani di carcere, ma con delle attenuanti generiche. È stato il procuratore a chiedere la concessione delle attenuanti per quei quattro imputati, che oggi non erano presenti in aula.

Hanno tutti sofferto

C’è una strana dinamica nelle parole di Gregorio Capasso, perché sembra equiparare la sofferenza delle vittime e quelle dei presunti carnefici. Il processo è per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa di 19 anni.

Per il procuratore si parla di ragazzi dell’età di 19 anni, sia le due ragazze che “hanno subito quel che hanno subito” (non cita il reato, ma si tratta di un reato grave) e parla dei quattro ragazzi che stanno vivendo secondo lui, comunque “una situazione drammatica”.

Questa situazione drammatica sarebbero le possibili condanne che spettano per il reato compiuto. Le persone in aula, dal procuratore agli avvocati, hanno visto questi giovani piangere dice Capasso. Ancora una volta equiparando le lacrime dei presunti abuser a quelle delle vittime. “Non è stato un processo facile“, commenta.

Le attenuanti

Dietro la richiesta di “attenuanti generiche” ci sarebbe la giovane età dei quattro imputati per violenza sessuale di gruppo. A questo si aggiunge la confisca preventiva dei beni e un risarcimento.

I capi di imputazione, contestati dal pm, sono tre episodi: un primo momento in cui Corsiglia viene prima respinto dalla studentessa; un secondo episodio in cui Corsiglia consuma un rapporto mentre gli altri non intervengono; infine il terzo rapporto di gruppo di cui sono presenti video e per il quale il pm Capasso sostiene che Corsiglia fosse presente e, anzi, abbia girato in parte i video.

Poi c’è il capo B, che riguarda le fotografie scattate mentre l’altra ragazza dormiva. Queste coinvolgono Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria.

“Tutto è controvertibile”

L’avvocato Vinicio Nardi, legale di parte civile della seconda ragazza presenta all’interno della casa dove è avvenuto il presunto stupro di gruppo, ha detto che il problema di questo processo è che tutto è controvertibile: “Quello che non è lo è, è che non tutti eravamo consapevoli perché c’era una persona che dormiva“, proprio con queste parole avrebbe iniziato la sua discussione.

Ma non è l’unica affermazione poco chiara, pare infatti abbia anche detto che non può non immedesimarsi in un praticante che aspetta un figlio.” Mi immedesimo in questo praticante prossimo padre, imputato, che dice con una certa umiltà che erano tutti consapevoli”.

Da parte della difesa invece si dicono molto agguerriti, pronti a utilizzare tutte le frecce del loro arco per togliere attendibilità alla persona offesa e invece promuovere le prove sull’innocenza dell’assistito (nello specifico Francesco Corsiglia).

Le parole di Giulia Bongiorno, avvocata della ragazza

Dopo la richiesta della Procura, Giulia Bongiorno – avvocata della presunta vittima – ha dichiarato ad ANSA che “è un momento importante per la mia assistita, perché questo processo è stato un processo impegnativo e sofferto. Il fatto che ci sia stata questa requisitoria, e che oggi ci sia stato il mio intervento, significa che si sta avvicinando la conclusione. La mia assistita segue con attenzione da lontano. Non pensate che non stia soffrendo, che non sia, ogni istante nella sua vita, in attesa di questa decisione”.