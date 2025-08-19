Ciro Luongo ucciso a Melito dal figliastro, la lite per la fuga del pappagallo e l'aggressione col coltello

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ci sarebbe una lite per la fuga di un pappagallo dietro all’aggressione col coltello a Ciro Luongo, l’ispettore di polizia ucciso a Melito dal figliastro. Roberto Marchese, di 21 anni, è stato bloccato nella casa del padre naturale, circa un’ora e mezza dopo l’omicidio. Il 21enne è stato sottoposto a fermo.

Ciro Luongo ucciso a Melito: cos’è successo

L’uccisione di Ciro Luongo è avvenuta nell’appartamento di viale della Margherita a Melito dove l’ispettore viveva. In quel momento, nell’abitazione erano presenti anche la compagna di Luongo, mamma del fermato, e il figlio della vittima.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da La Repubblica, a scatenare la furia di Roberto Marchese sarebbe stato un rimprovero del poliziotto: “Hai lasciato aperte le finestre e fatto scappare il pappagallo“. Da lì sarebbe scaturita una lite durata circa 20 minuti, culminata nell’aggressione mortale.

ANSA

L’abitazione in viale della Margherita a Melito dove è avvenuto l’omicidio dell’ispettore di polizia Ciro Luongo. Fermato il figliastro.

L’arresto di Roberto Marchese

Gli operatori del 118, avvertiti all’istante di quanto accaduto, sono giunti nell’abitazione ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Ciro Luongo.

Le ferite riportate dall’ispettore di polizia erano troppo profonde: l’uomo è morto dissanguato.

Circa un’ora e mezza dopo il delitto, il 21enne Roberto Marchese è stato rintracciato e bloccato da polizia e carabinieri nella casa del suo padre naturale. Il giovane è stato sottoposto a fermo.

Il ricordo di Ciro Luongo

L’ispettore di polizia Ciro Luongo, originario del rione Gescal a Miano a Napoli, era da tempo in servizio a Giugliano.

Il questore di Napoli, Maurizio Agricola, ha diffuso una nota su quanto avvenuto a Melito: “A nome mio personale e di tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Napoli e provincia, esprimo profondo cordoglio per la drammatica scomparsa del vice Ispettore Luongo. In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai familiari e ai colleghi del commissariato di Giugliano-Villaricca”.

Il sindacalista Giuseppe Laviti ha ricordato così l’ispettore di polizia Ciro Luongo: “Era un uomo buono e saggio. La sua dipartita è una gravissima perdita per tutta la comunità in cui lavorava e per Secondigliano, quartiere in cui era nato”.