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A seguito dei controlli condotti dalla Guardia di Finanza su una struttura ricettiva extra-alberghiera a Cirò Marina, è scattata una denuncia. L’attività, esercitata senza partita IVA e senza la necessaria Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è stata individuata nell’ambito di un’operazione di tutela del comparto turistico locale.

L’individuazione della struttura irregolare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, durante i mesi estivi i militari del Comando Provinciale di Crotone hanno rafforzato le attività di controllo sulle strutture ricettive della provincia. L’obiettivo principale è stato quello di garantire la regolarità delle attività economiche e la tutela del settore turistico, particolarmente rilevante per l’economia calabrese.

Nel corso di questi controlli, i militari della Tenenza di Cirò Marina hanno incrociato i dati raccolti dal monitoraggio delle fonti aperte con quelli derivanti dall’attività di controllo economico del territorio. Questo lavoro ha permesso di individuare un intero palazzo, situato sul lungomare del comune, adibito a struttura ricettiva extra-alberghiera e destinato all’accoglienza di turisti.

L’immobile, composto da 15 appartamenti dotati di cucina, bagno, garage, lavanderia comune e rete wi-fi, veniva pubblicizzato tramite un sito internet dedicato, indipendente dalle principali piattaforme di prenotazione online. Le tariffe di locazione, per il mese di agosto, hanno raggiunto la cifra di 2.400,00 euro per sole 2 settimane di soggiorno.

Accertamenti e ricostruzione delle locazioni

Al momento dell’accesso ispettivo, la struttura risultava al completo. I finanzieri hanno identificato 59 ospiti presenti nei 15 appartamenti. Attraverso le dichiarazioni dei turisti e la documentazione acquisita dalla proprietà, è stato possibile ricostruire tutte le locazioni effettuate nei mesi di luglio e agosto.

Le indagini hanno permesso di accertare l’ospitalità di oltre 190 clienti e un ammontare complessivo di corrispettivi non certificati superiore a cinquantamila euro. Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti per determinare l’intero volume d’affari della struttura e verificare il corretto versamento della cosiddetta “tassa di soggiorno”.

Violazioni amministrative e penali contestate

L’attività ricettiva è stata qualificata come esercitata in forma imprenditoriale, ma in assenza della necessaria partita IVA e della prescritta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in violazione della Legge Regionale n. 34 del 2018 e successive integrazioni. Per tali irregolarità, il titolare è stato sanzionato amministrativamente per l’omessa SCIA e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone per la violazione degli obblighi di comunicazione delle generalità degli ospiti all’Autorità di Pubblica Sicurezza, come previsto dall’art. 109 comma 3 del T.U.L.P.S.

Ulteriori verifiche e coinvolgimento della Polizia Locale

In collaborazione con la Polizia Locale di Cirò Marina, sono state condotte ulteriori verifiche riguardanti il rispetto delle norme sul Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.), il codice univoco assegnato dal Ministero del Turismo alle strutture ricettive e agli immobili destinati agli affitti brevi. La legge impone che tale codice sia esposto in modo ben visibile all’ingresso delle strutture.

Un’operazione a tutela dell’economia legale

L’operazione, attualmente nella fase delle indagini preliminari e soggetta a successiva verifica processuale, testimonia l’impegno della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Crotone nella tutela dell’economia legale e dei comparti produttivi sensibili, come quello turistico. Il settore rappresenta per la Calabria un’importante risorsa, con grandi potenzialità di crescita e occupazione.

IPA