Cisterna di Latina, lanciano un borsone pieno di droga da un'auto in corsa ma vengono ripresi dalle telecamere
A Cisterna di Latina la Polizia ha sequestrato 214 grammi di cocaina lanciati da un'auto in corsa. Indagini in corso per identificare i responsabili.
214 grammi di cocaina sequestrati, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Cisterna di Latina, dove un borsone contenente la droga è stato lanciato da un’auto in corsa durante i controlli antidroga nei quartieri più degradati della provincia. Il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti e sono in corso indagini per risalire ai responsabili.
Il sequestro della droga a Cisterna di Latina
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a Cisterna di Latina nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un borsone sospetto abbandonato in strada.
Il ritrovamento del borsone e l’intervento degli agenti
Secondo quanto ricostruito, la borsa contenente la droga sarebbe stata lanciata da un’auto in corsa, che si è poi allontanata dalla zona.
Tuttavia, il veicolo non è riuscito a eludere i sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, che hanno ripreso la scena e potrebbero fornire elementi utili alle indagini.
Le analisi sulla sostanza sequestrata
Una volta giunti sul posto indicato dalla segnalazione i poliziotti hanno avviato le ricerche e hanno rinvenuto il borsone. All’interno sono state trovate alcune buste impregnate di una sostanza oleosa e caratterizzate da un forte odore di caffè, probabilmente utilizzato per mascherare l’aroma della droga.
I test qualitativi effettuati sul posto hanno confermato che si trattava di cocaina, per un peso complessivo di 214 grammi.
Indagini in corso per identificare i responsabili
Il materiale è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti. Le attività investigative sono tuttora in corso con l’obiettivo di risalire ai responsabili dello spaccio e del trasporto della sostanza stupefacente.
Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per raccogliere ulteriori elementi utili all’identificazione dei soggetti coinvolti.
Il contrasto allo spaccio nella provincia
L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio messo in atto dalla Polizia di Stato nei quartieri più degradati delle città della provincia di Latina.
L’obiettivo è quello di prevenire e reprimere fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, che rappresentano una delle principali criticità per la sicurezza urbana.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.