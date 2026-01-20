Città 30 annullata a Bologna dal Tar, bocciata la zona a velocità ridotta per "motivazioni generiche"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato i provvedimenti con cui il Comune di Bologna aveva istituito la cosiddetta Città 30, che include tra le misure l’abbassamento del limite di velocità a 30 chilometri orari su tutte le strade urbane non a scorrimento veloce. Non è chiaro cosa accadrà nell’immediato, ma è difficile che il limite di velocità sia subito alzato a 50 chilometri orari.

Il Tar ha annullato Città 30 a Bologna

L’annullamento di Città 30 a Bologna è il risultato del ricorso di due tassisti, che lamentavano il fatto che la misura facesse perdere loro guadagni perché aumentava i tempi di percorrenza in città e quindi erodeva la tariffa fissa delle corse.

Il motivo per cui il Tar ha annullato i provvedimenti del Comune è che in Italia il limite di velocità urbano è di 50 chilometri orari e può essere abbassato solo in particolari circostanze con misure elaborate per ogni singola strada.

Bologna aveva invece esteso il limite a tutte le strade comunali non a scorrimento veloce. Il Comune dovrà sostituire almeno la segnaletica prima che il limite possa tornare a 50 chilometri orari.

La sentenza inoltre non è definitiva, visto che Bologna può ancora ricorrere al Consiglio di Stato. Il Comune potrebbe inoltre emettere i provvedimenti “strada per strada” richiesti dal Tar.

Le reazioni della politica

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha sottolineato le motivazioni “burocratiche” della sentenza e ha ribadito la fiducia nel progetto:

La Città 30 andrà avanti. Le vittime della strada e i loro familiari ce lo chiedono e noi siamo con loro, con l’obiettivo che abbiamo sempre avuto e rivendicato: salvare vite sulla strada.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha invece definito Città 30 un provvedimento “ideologico” e ha esultato per la decisione del Tar.

Città 30 ha funzionato

Nei due anni in cui è stata attiva, Città 30 a Bologna ha raggiunto i risultati sperati anche più in fretta di quanto il Comune si aspettasse.

Nel 2024, primo anno di applicazione e l’unico su cui si hanno dati completi, il numero degli incidenti stradali in città si è ridotto del 13,2% rispetto alla media dei due anni precedenti.

Il dato più importante è però stato quello del numero di pedoni uccisi: zero. Per la prima volta da quando questi dati vengono raccolti, per tutto l’anno, nessuna persona che non si trovava su un mezzo di trasporto è morta sulle strade di Bologna.