Città della Pieve, Antonio Iacobellis uccide Stefania Terrosi e si suicida dopo il messaggio al figlio di lei

Tre messaggi ad Andrea, figlio di Stefania Terrosi, la sua compagna, e poi l’omicidio-suicidio. Aveva preannunciato le sue intenzioni Antonio Iacobellis e a rivelarlo è stato lo stesso 35enne, che ha raccontato di aver letto in ritardo quanto aveva scritto l’ex sottoufficiale dell’Aeronautica perché era in garage e “il telefonino non aveva campo”.

Un femminicidio annunciato

A Il Messaggero, Andrea ha raccontato cosa è successo poche ore prima della morte della madre Stefania Terrosi e del suicidio di Antonio Iacobellis.

“Mi ha mandato tre messaggi in fila. In uno mi ha detto ‘me ne vado e porto con me mamma’. Erano le 11:15 del 29 novembre. Non li ho visti subito. Mi trovavo in garage e il telefonino non aveva campo” ha rivelato il 35enne.

Forze dell’ordine e Polizia Scientifica nei pressi della casa di Antonio Iacobellis e Stefania Terrosi, a Po Bandino, frazione di Città della Pieve

I cadaveri di Antonio Iacobellis e Stefania Terrosi sono stati ritrovati alle 13 del 29 novembre.

Andrea ha spiegato che, dopo aver letto i messaggi, è salito in casa e ha trovato la compagna terrorizzata. Antonio Iacobellis aveva scritto anche a lei, ad un amico, alla figlia e ad alcuni parenti di Bari.

“Sono subito andato a casa di mamma, c’erano già i carabinieri. Ho dato loro le chiavi per entrare. No, io lì dentro non ci ho messo piede” ha poi spiegato Andrea.

Una gelosia ossessiva

Nella stessa intervista a Il Messaggero, Andrea, figlio di Stefania Terrosi, ha anche spiegato il complicato rapporto con Antonio Iacobellis, già incrinato prima dell’omicidio-suicidio.

“Semplicemente avevamo una visione diversa della vita. Mamma mi ha raccontato di una discussione avvenuta il 18 novembre”, le parole di Andrea.

In quel frangente, Stefania Terrosi aveva invitato Antonio Iacobellis a prendersi un periodo di riflessione e allontanarsi, ma l’uomo non aveva mai accettato il consiglio.

Secondo Andrea, la situazione è precipitata “nelle ultime due settimane, il motivo scatenante è stata questa gelosia possessiva nei riguardi di mia madre”.

Il “dispetto” di Antonio Iacobellis

Tra i messaggi inviati ad Andrea il 29 novembre, giorno dell’omicidio della mamma Stefania Terrosi, Antonio Iacobellis aveva anche scritto “Me ne vado, porto con me mamma, così ti faccio un dispetto”.

Sia la donna che l’ex sottoufficiale dell’Aeronautica avevano messo su Facebook annunci della ricerca di un appartamento, forse indizio di una crisi tra loro.

Il 35enne ha anche raccontato l’ultima volta in cui ha visto la mamma: “Una settimana fa. Aveva l’influenza e non voleva attaccarla al nipotino per questo mi aveva detto “vediamoci quando sarò guarita””.