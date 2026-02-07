Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata una denuncia per truffa a Città di Castello (Perugia). Un dipendente di un esercizio commerciale è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per aver indotto un cliente ad acquistare un nuovo smartphone, rappresentando falsamente un grave malfunzionamento del dispositivo posseduto. L’episodio è stato portato alla luce grazie alla denuncia della vittima, che si era rivolta al punto vendita per risolvere un presunto problema tecnico.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio dopo che un cliente ha segnalato un comportamento sospetto da parte di un commesso di un negozio di elettronica a Città di Castello. Il cliente, preoccupato per il funzionamento del proprio smartphone, si era affidato al personale del punto vendita per una diagnosi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il dipendente avrebbe comunicato al cliente che il telefono era affetto da un guasto particolarmente grave, tale da richiedere una costosa riparazione. Tale rappresentazione avrebbe convinto il cliente che il dispositivo fosse ormai inutilizzabile, inducendolo così ad acquistare un nuovo smartphone tramite l’attivazione di una pratica di finanziamento.

Le indagini e la scoperta della verità

Gli accertamenti successivi, svolti dalla Polizia di Stato, hanno però smentito la versione fornita dal dipendente. Il vecchio smartphone, infatti, non presentava alcun guasto tecnico: il malfunzionamento lamentato dal cliente era dovuto esclusivamente alla memoria di archiviazione piena, un problema facilmente risolvibile senza alcuna spesa significativa.

Alla luce degli elementi raccolti, il dipendente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa.

IPA