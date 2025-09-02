Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro denunciati dopo una violenta rissa avvenuta lo scorso 2 giugno in piazza Garibaldi. I presunti responsabili sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per rissa aggravata, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Uno di loro è stato anche denunciato per lancio pericolo di cose. L’episodio ha suscitato forte allarme tra i residenti e ha portato all’adozione di misure restrittive per prevenire nuovi episodi.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello hanno avviato immediatamente le indagini dopo la segnalazione della rissa in piazza Garibaldi. L’episodio, avvenuto il 2 giugno, ha visto coinvolti quattro soggetti: un giovane cittadino marocchino, classe 2001, e tre cittadini italiani, nati rispettivamente nel 1974, 1976 e 1983. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la lite sarebbe scoppiata per motivi futili, degenerando rapidamente in violenza fisica.

La dinamica della rissa

La situazione è precipitata quando i partecipanti si sono impossessati arbitrariamente di spranghe metalliche, prelevate dalle fioriere presenti nella piazza, utilizzandole per colpire i rivali. La scena, caratterizzata da una notevole brutalità, ha generato paura e preoccupazione tra i passanti e i residenti della zona. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi.

L’analisi delle prove e il ruolo della videosorveglianza

Gli agenti hanno potuto contare sulle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati nell’area, che hanno fornito elementi fondamentali per ricostruire l’accaduto. Inoltre, l’escussione dei testimoni presenti al momento dei fatti ha consentito di identificare con precisione i quattro soggetti coinvolti nella rissa. Tutti risultano residenti in zona e già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

I reati contestati e le denunce

Al termine degli accertamenti, i responsabili sono stati denunciati per rissa aggravata, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Uno di loro ha ricevuto anche una denuncia per lancio pericolo di cose, poiché durante la colluttazione avrebbe scagliato una bottiglia di vetro contro gli avversari. L’oggetto, rinvenuto successivamente a terra, è stato acquisito come prova dagli investigatori.

La risposta delle autorità: il Daspo Willy

Il Questore della Provincia di Perugia, dopo aver esaminato gli atti e la proposta avanzata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello, ha deciso di adottare nei confronti dei quattro soggetti la misura di prevenzione personale nota come Daspo Willy. Questa decisione è stata presa in considerazione delle modalità particolarmente violente con cui si è svolta la rissa e dell’allarme sociale che ne è derivato.

Cos’è il Daspo Willy e come funziona

Il Daspo Willy rappresenta una misura di prevenzione personale, di competenza del Questore, che rientra nella categoria dei “divieti di accesso alle aree urbane”. Tale provvedimento, rafforzato nel dicembre 2020 dopo i tragici fatti di Colleferro che portarono all’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro, prevede il divieto di accesso a determinati esercizi pubblici e aree urbane per chi si sia reso protagonista di episodi di violenza o turbativa dell’ordine pubblico.

Le sanzioni previste in caso di violazione

La violazione del Daspo Willy costituisce un autonomo reato, punito con la reclusione da 1 anno a 3 anni e una multa che può variare da 10 mila a 24 mila euro. Si tratta di una misura volta a tutelare la sicurezza dei cittadini e a prevenire il ripetersi di episodi simili in futuro.

La durata dei provvedimenti

Il provvedimento adottato dal Questore vieta l’accesso all’esercizio pubblico per un periodo di due anni nei confronti del ventiquattrenne, mentre per gli altri destinatari la durata è di un anno. Inoltre, viene imposto il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dell’esercizio stesso, al fine di garantire maggiore sicurezza per i frequentatori della zona.

