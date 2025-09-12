Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Festa finita in violenza a Città di Castello: sei giovani sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei, che li hanno colpiti con spranghe, bastoni e bottiglie, causando lesioni personali e danneggiamenti a esercizi commerciali. L’episodio, avvenuto il 2 agosto scorso nella frazione di Trestina, è stato ricostruito dagli investigatori della Polizia di Stato, che hanno identificato e denunciato due giovani maggiorenni e quattro minorenni per lesioni personali aggravate, percosse, violenza privata, danneggiamento e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Le indagini della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sera del 2 agosto la Volante è intervenuta in via Lambruschini, nella frazione di Trestina, dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza che segnalava una violenta aggressione in corso. All’arrivo degli agenti, i protagonisti si erano già dileguati, ma sul posto sono stati trovati chiari segni della colluttazione: pietre, cocci di bottiglia e fazzoletti sporchi di sangue.

Un’aggressione premeditata durante una festa

Le indagini, avviate immediatamente dagli operatori del Commissariato di Città di Castello, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Durante una festa nella frazione di Trestina, una delle vittime è stata avvicinata da un gruppo di giovani, guidati da un 21enne e da uno dei minorenni. Dopo aver insultato e minacciato la vittima, il gruppo l’ha colpita ripetutamente con calci e pugni. Solo l’intervento di un amico ha permesso al giovane di fuggire in auto, evitando conseguenze peggiori.

La seconda aggressione e i danni ai negozi

Poco dopo, la vittima e i suoi amici sono stati nuovamente raggiunti dal gruppo, che questa volta si è presentato armato di spranghe, bastoni, bottiglie e pietre. I ragazzi sono stati costretti contro una staccionata e bersagliati con una sassaiola, che ha colpito sia loro sia le vetrine di alcuni esercizi commerciali della zona, provocando danneggiamenti materiali.

Le conseguenze per le vittime

A seguito dell’episodio, le vittime hanno riportato lesioni personali, la più grave delle quali è stata giudicata guaribile in 15 giorni. L’accaduto ha generato forte allarme sociale tra la popolazione di Città di Castello, spingendo la Polizia ad avviare indagini serrate per identificare i responsabili.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Gli investigatori hanno ascoltato testimoni, visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccolto le querele delle vittime. Grazie a queste attività, sono riusciti a risalire all’identità dei presunti aggressori: due giovani, un uomo classe 2004 e una donna classe 2007, e quattro minorenni. Uno dei maggiorenni, il 21enne, era già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a permanenza domiciliare per precedenti di polizia.

Le accuse e la denuncia all’Autorità Giudiziaria

I sei giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento, lesioni personali aggravate, percosse, violenza privata e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, ha permesso di dare una risposta concreta all’allarme sociale suscitato dall’episodio.

IPA