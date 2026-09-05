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Sono stati eseguiti due provvedimenti cautelari ad Agrigento contro un presunto sistema illecito legato al riconoscimento della cittadinanza italiana. I provvedimenti, eseguiti nella mattinata del 4 settembre, sono stati resi definitivi dalla sentenza della Corte di Cassazione del 3 settembre 2026, che ha rigettato i ricorsi degli indagati.

Chi sono i destinatari delle misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Sezione Reati contro la Pubblica Amministrazione e il Patrimonio della Squadra Mobile di Agrigento ha dato esecuzione a due provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale di Palermo – Sezione per il Riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali. Questi provvedimenti sono diventati definitivi dopo la sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha respinto i ricorsi degli indagati il 3 settembre 2026.

Le misure hanno colpito due persone: il titolare di un’agenzia d’affari, per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere, e un’ispettore del Comando di Polizia Locale del Comune di Porto Empedocle, sospesa dall’esercizio del pubblico ufficio per sei mesi. Entrambi risultano indagati per una serie di gravi reati, tra cui favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, rivelazione di segreto d’ufficio, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, nonché concorso nei reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

Le indagini e il sistema illecito

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, è stata avviata nel maggio 2023 e si è conclusa nell’aprile 2025. Gli inquirenti hanno ricostruito un complesso sistema illecito che avrebbe agevolato la gestione delle pratiche amministrative per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a cittadini di origine brasiliana. Secondo quanto emerso, sarebbero stati coinvolti 23 soggetti, deferiti alla Procura di Agrigento per ipotesi di corruzione, falso, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L’iter giudiziario: dal rigetto all’esecuzione

La Procura della Repubblica di Agrigento aveva richiesto l’applicazione di misure cautelari nei confronti degli indagati, ma tali richieste erano state inizialmente respinte dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento. In seguito, la Procura ha presentato appello al Tribunale del Riesame di Palermo, che ha accolto le istanze e disposto le misure cautelari, poi divenute definitive con la sentenza della Corte di Cassazione. L’esecuzione dei provvedimenti è stata affidata alla Squadra Mobile di Agrigento.

Precedenti sviluppi dell’indagine

L’operazione odierna si inserisce in un più ampio quadro investigativo e giudiziario. Già l’11 maggio 2026, la Squadra Mobile di Agrigento aveva eseguito ulteriori provvedimenti cautelari definitivi, emessi dal Tribunale del Riesame di Palermo nei confronti di due indagati. Anche questi provvedimenti erano scaturiti dalle risultanze dell’attività investigativa della Squadra Mobile, confermando la progressiva evoluzione dell’iter cautelare.

Le accuse e il quadro indiziario

I provvedimenti odierni si fondano su gravi indizi di colpevolezza raccolti durante le indagini. Tuttavia, si precisa che le responsabilità penali dovranno essere accertate in sede di giudizio. L’attività investigativa ha permesso di portare alla luce un presunto sistema illecito che avrebbe favorito il riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini brasiliani attraverso pratiche amministrative irregolari e atti contrari ai doveri d’ufficio.

Il ruolo delle istituzioni coinvolte

La Sezione Reati contro la Pubblica Amministrazione e il Patrimonio della Squadra Mobile di Agrigento ha avuto un ruolo centrale nell’indagine, operando in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica. Il Tribunale del Riesame di Palermo e la Corte di Cassazione hanno contribuito a definire l’iter giudiziario, rendendo definitive le misure cautelari nei confronti degli indagati.

IPA