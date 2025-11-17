Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato eseguito dalla Polizia di Stato nella metropolitana di Milano. Un cittadino cubano di 42 anni, irregolare e con precedenti, è stato colto in flagranza mentre sottraeva un cellulare a un passeggero. L’intervento è avvenuto durante un servizio mirato al contrasto dei reati predatori predisposto dalla Questura.

Operazione della Polizia di Stato nella metropolitana

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella mattinata di sabato, quando gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile erano impegnati in un servizio di controllo nella metropolitana di Milano. L’attività rientrava in un piano specifico della Questura volto a prevenire e reprimere i reati predatori nelle aree più affollate della città.

L’azione sospetta e il furto in metropolitana

Durante il servizio, i poliziotti hanno notato un uomo che, alla fermata MM3 Duomo, in direzione MM3 Comasina, si comportava in modo sospetto: dopo essere sceso dall’ultima carrozza, è salito su quella successiva. Questo movimento ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di monitorarlo con discrezione.

Poco dopo, l’uomo, coprendosi con uno zaino, ha avvicinato un altro passeggero, un cittadino ceco di 36 anni, e ha iniziato a toccare le tasche del suo giubbino. Approfittando della confusione e della momentanea fermata del treno presso la stazione MM3 Turati, il sospetto è riuscito a sfilare il cellulare dalla tasca della vittima e ha cambiato nuovamente vagone per cercare di far perdere le proprie tracce.

L’arresto in flagranza e la restituzione del cellulare

Gli agenti, che avevano osservato l’intera scena, sono prontamente intervenuti e hanno fermato il 42enne. Durante la perquisizione, il telefono appena sottratto è stato trovato in suo possesso. Il dispositivo è stato immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario, che ha potuto così sporgere denuncia presso gli uffici della Polizia.

Precedenti e irregolarità dell’arrestato

L’uomo arrestato, di origine cubana, è risultato irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di Polizia. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare le misure da adottare nei suoi confronti in relazione al furto aggravato commesso.

