Un cittadino albanese con precedenti è stato espulso per sfruttamento della prostituzione e reati in materia di stupefacenti dopo la sua scarcerazione a Rieti. Il provvedimento, disposto dal Questore su decreto del Prefetto, è stato attuato nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare.

Espulso un cittadino albanese a Rieti

L’operazione si è svolta nei giorni scorsi e ha riguardato un uomo di 56 anni, cittadino albanese, che soggiornava irregolarmente in Italia.

L’uomo era stato detenuto presso la Casa Circondariale di Rieti, dove aveva scontato una condanna a 3 anni di reclusione per sfruttamento della prostituzione e reati legati agli stupefacenti.

La scarcerazione e il provvedimento di espulsione

Il 6 gennaio scorso, dopo aver terminato la pena detentiva, il cittadino albanese è stato scarcerato. In seguito gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura hanno monitorato la sua posizione, come avviene di prassi per i soggetti stranieri con precedenti penali e irregolari sul territorio nazionale.

All’atto della scarcerazione il Questore di Rieti ha dato esecuzione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto della città. È stato quindi disposto il trattenimento dell’uomo presso il Centro di Permanenza e Rimpatri (C.P.R.) di Potenza in attesa del rimpatrio nel Paese d’origine.

Accompagnamento e trattenimento presso il C.P.R.

L’operazione si è conclusa nella tarda serata del 6 gennaio, quando gli agenti incaricati hanno accompagnato il cittadino albanese presso il C.P.R. di Potenza.

Qui l’uomo è stato affidato al personale di Polizia del Centro, dove rimarrà fino all’esecuzione definitiva del provvedimento di espulsione e al suo allontanamento dal territorio nazionale.

La Polizia di Stato ha sottolineato come l’attenzione nei confronti degli stranieri irregolari e ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica resti sempre alta.

L’attività dell’Ufficio Immigrazione e delle pattuglie impegnate nel controllo del territorio mira a contrastare la permanenza in Italia di soggetti che, per i loro precedenti e la loro condizione di irregolarità, possono rappresentare un rischio per la collettività.

Il contrasto all’immigrazione irregolare

L’espulsione del cittadino albanese si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’immigrazione irregolare e alla presenza di soggetti che hanno commesso reati gravi come lo sfruttamento della prostituzione e i reati in materia di stupefacenti.

Le autorità di Rieti hanno ribadito l’impegno costante nel monitoraggio e nell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione, soprattutto nei confronti di chi ha già avuto problemi con la giustizia.

IPA