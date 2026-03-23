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Un arresto e nuove misure cautelari sono il risultato di un controllo dei Carabinieri a Cittaducale (Rieti), dove un uomo di 79 anni è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti. L’uomo, pensionato e residente in città, era già stato destinatario di provvedimenti giudiziari a seguito di una denuncia della moglie per presunti maltrattamenti fisici e verbali, nonché minacce rivolte anche alla figlia.

Controllo dei Carabinieri e arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale hanno effettuato uno specifico controllo che ha portato alla scoperta dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, a circa 100 metri dalla propria abitazione. Il pensionato si trovava a bordo della sua autovettura senza alcuna autorizzazione, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Le accuse e i precedenti provvedimenti

L’uomo era stato raggiunto da provvedimenti giudiziari dopo una denuncia presentata dalla moglie nel gennaio 2026. Secondo quanto riferito, la donna aveva segnalato presunti maltrattamenti fisici e verbali che si sarebbero protratti per anni, oltre a minacce rivolte anche alla figlia della coppia. Le condotte contestate avrebbero avuto carattere vessatorio e sarebbero state reiterate nel tempo.

Misure cautelari e arresti domiciliari

Per questi fatti, già nel novembre 2025 erano stati adottati provvedimenti di divieto di avvicinamento nell’ambito del procedimento penale, seguiti poi dalla misura degli arresti domiciliari. L’uomo, tuttavia, è stato trovato fuori casa durante il controllo dei Carabinieri, determinando così una nuova violazione delle prescrizioni e il conseguente arresto.

Iter giudiziario e fase delle indagini

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il pensionato è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Cittaducale.

IPA