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È scattato un arresto a seguito di furto aggravato e ricettazione presso il centro commerciale “Terminillo Center” di Cittaducale (Rieti). Una donna di 41 anni di origini venezuelane è stata fermata mentre tentava di allontanarsi con diversi capi di abbigliamento occultati sotto i propri indumenti, mentre un uomo di origini peruviane è stato individuato nel parcheggio e deferito per ricettazione. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione dei reati contro il patrimonio.

L’arresto della donna e il deferimento del complice

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato presso il centro commerciale “Terminillo Center” di Cittaducale. I militari dell’Aliquota Operativa, impegnati in attività di controllo per contrastare i reati contro il patrimonio, sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un furto in corso all’interno di un noto negozio di abbigliamento.

Gli accertamenti immediati hanno permesso ai Carabinieri di bloccare una donna di 41 anni, residente a Roma e di origini venezuelane, sorpresa mentre cercava di uscire dal punto vendita con diversi capi di abbigliamento nascosti sotto i vestiti, nel tentativo di evitare il pagamento alla cassa. Le verifiche sono state poi estese anche alle aree esterne della struttura commerciale.

Il ruolo del complice e la refurtiva recuperata

Nel parcheggio, i militari hanno individuato un uomo di origini peruviane, ritenuto complice della donna, che attendeva a bordo della propria autovettura. La perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento di ulteriori capi di vestiario, anch’essi risultati sottratti poco prima dallo stesso negozio. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Alla luce delle indagini svolte, la donna è stata dichiarata in stato di arresto per l’ipotesi di furto aggravato, considerando il metodo fraudolento utilizzato per occultare la merce. L’uomo, invece, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti per l’ipotesi di ricettazione, in quanto trovato in possesso di merce di provenienza illecita all’interno della propria auto.

IPA