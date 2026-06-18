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Un deferimento all’Autorità Giudiziaria e 10 mila euro di sanzioni amministrative presso uno stabilimento balneare di Civitanova Marche, dove sono state accertate gravi violazioni in materia di autorizzazioni, lavoro minorile e sicurezza. L’intervento è stato condotto nella notte di martedì scorso da Polizia di Stato, Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro e Vigili del Fuoco.

Controlli congiunti nella notte: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella serata di martedì scorso, un’operazione congiunta ha interessato uno stabilimento balneare di Civitanova Marche, dove era in corso una serata inaugurale della stagione estiva. L’evento, pubblicizzato sui principali social network, prevedeva cena, musica dal vivo, lezioni di ballo e diverse formule di ingresso a pagamento. L’attenzione degli operatori della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Macerata, guidata dalla Dr.ssa Nicoletta Pascucci, si è concentrata proprio su questa iniziativa, che ha attirato numerosi partecipanti.

Le irregolarità riscontrate durante la serata

Durante il controllo, effettuato intorno alla mezzanotte, le forze dell’ordine hanno riscontrato che la struttura ospitava una pista da ballo con decine di persone impegnate in balli di coppia, accompagnate dalla musica di un disc-jockey e da un impianto sonoro che diffondeva il suono ben oltre i confini del locale. All’ingresso erano presenti addetti alla vendita dei biglietti e alla riscossione del prezzo, elementi che, insieme alla pubblicità online, hanno confermato la natura di attività di spettacolo e intrattenimento musicale, assimilabile a una discoteca all’aperto. Tuttavia, dopo le verifiche, è emerso che l’attività era del tutto abusiva, in quanto priva delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge.

Violazioni amministrative e sanitarie

Oltre all’assenza delle autorizzazioni per l’attività di intrattenimento, sono state rilevate ulteriori irregolarità. Gli accertamenti hanno evidenziato la mancata esposizione delle licenze e degli orari di apertura e chiusura del locale, oltre a carenze nel rispetto del Piano HACCP, fondamentale per la sicurezza alimentare. Queste ultime sono state prontamente segnalate all’AST di Macerata per i necessari approfondimenti e provvedimenti.

Lavoro minorile: un 17enne trovato al lavoro oltre l’orario consentito

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha contestato la violazione del divieto di impiego di personale minorenne in orario notturno. Durante il controllo, è stata accertata la presenza di un 17enne impiegato come barista oltre le ore 22. Il giovane è stato affidato a un genitore, prontamente giunto sul posto dopo la segnalazione delle autorità.

Sicurezza antincendio: documentazione mancante

I Vigili del Fuoco hanno rilevato la mancata presentazione della documentazione obbligatoria relativa alla prevenzione incendi, necessaria per le attività che ospitano più di 100 persone. Questa carenza rappresenta una grave violazione delle norme di sicurezza, soprattutto in contesti affollati come quelli delle serate danzanti estive.

Le conseguenze per il titolare dello stabilimento

Il titolare dello stabilimento, un 50enne residente a Civitanova Marche, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di apertura e gestione abusiva di locali ed esercizi pubblici, apertura di sale da ballo senza la prescritta licenza e impiego di minori in orario notturno. Oltre al procedimento penale, sono state contestate infrazioni amministrative per un ammontare di circa 10 mila euro.

IPA