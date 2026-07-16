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Un arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni a Civitanova Marche, dove un uomo di 53 anni è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per sedare una situazione di disordine in un bar del centro cittadino.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando la sala operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche ha ricevuto una richiesta di intervento da parte dei dipendenti di una caffetteria del centro. La segnalazione riguardava la presenza di una persona nota, in evidente stato di ebbrezza, che stava assumendo atteggiamenti violenti sia verso il personale del locale che nei confronti degli altri clienti.

L’intervento della Polizia

Verso le ore 12,30, gli operatori dell’Ufficio Controllo del Territorio, appartenenti alla Squadra Volante, sono giunti rapidamente sul posto. All’esterno del bar, gli agenti hanno individuato il soggetto segnalato, già conosciuto alle forze dell’ordine, mentre inveiva animatamente contro un dipendente che tentava di impedirgli l’accesso al locale a causa dei suoi comportamenti aggressivi.

L’aggressione agli agenti

Nel tentativo di riportare la calma, i poliziotti si sono avvicinati all’uomo, il quale ha reagito con violenza colpendo uno degli agenti con uno schiaffo. Nonostante la crescente agitazione del soggetto, gli operatori sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Il fermato, cittadino italiano residente a Civitanova Marche e già gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Macerata, l’uomo è stato sottoposto alle procedure previste dalla legge.

La decisione del giudice

Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Macerata ha convalidato l’arresto, rinviando l’udienza e imponendo al fermato l’obbligo di firma come misura cautelare.

IPA