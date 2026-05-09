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Un arresto nel tardo pomeriggio di ieri a Civitanova Marche. Una donna è stata sorpresa mentre cercava di rientrare nell’abitazione della madre, nonostante fosse destinataria di un divieto di avvicinamento emesso dieci giorni prima dall’autorità giudiziaria di Macerata, e ha aggredito gli agenti intervenuti.

Intervento della Polizia dopo la segnalazione dei residenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, quando la “Volante” dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, supportata da una pattuglia in borghese, è stata chiamata a intervenire in una zona periferica della città. L’allerta era partita dai residenti vicini, preoccupati per quanto stava accadendo nell’abitazione dove risiede un’anziana donna.

La donna sorpresa mentre tentava di entrare in casa

Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso una donna intenta a forzare una finestra per accedere all’abitazione. La quarant’enne, già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati agli stupefacenti, risultava destinataria di un divieto di avvicinamento alla casa familiare. Tale misura era stata disposta appena dieci giorni prima dal tribunale di Macerata, a seguito di ripetuti maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre.

Aggressione agli agenti e arresto

Quando gli agenti hanno bloccato la donna, questa ha reagito con violenza, arrivando ad aggredire i poliziotti e provocando lesioni a uno di loro. Dopo essere stata fermata, la donna è stata accompagnata presso gli Uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito.

I reati contestati e il trasferimento in carcere

Al termine delle verifiche, la donna è stata arrestata con le accuse di violazione dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Successivamente, è stata trasferita presso il carcere femminile di Pesaro.

IPA