Due giovani sono stati arrestati per detenzione illegale di armi e spaccio di droga nel tardo pomeriggio di ieri a Civitavecchia, dove sono stati sorpresi dalla Polizia di Stato mentre trasportavano un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e armi da fuoco a bordo di un’utilitaria. Il blitz è avvenuto in via Leopoli, dove gli agenti hanno fermato i sospetti dopo averli osservati prelevare un borsone da una Fiat 500 parcheggiata. L’operazione, che ha portato al sequestro di armi, droga e denaro contante, è stata condotta per contrastare il traffico illecito e rafforzare la sicurezza sul territorio.

Il blitz della Polizia: la dinamica dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via quando una pattuglia del Commissariato di P.S. di Civitavecchia ha notato un’auto sospetta fermarsi con cautela nei pressi di una Fiat 500 in via Leopoli. Gli agenti, appostati a breve distanza, hanno osservato il passeggero scendere dal veicolo e recuperare una chiave nascosta nel tappo del serbatoio della 500. Utilizzando la chiave, il giovane ha aperto il bagagliaio dell’auto e ha prelevato un borsone voluminoso, che è stato poi trasferito con attenzione nell’abitacolo dell’utilitaria su cui viaggiavano i due sospetti.

Il controllo e la scoperta dell’arsenale

Pochi metri dopo aver ripreso la marcia, i due giovani sono stati fermati dagli agenti per un controllo. Quello che sembrava un accertamento di routine si è trasformato rapidamente in un’operazione di grande rilievo: all’interno del borsone, infatti, è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale. Gli agenti hanno trovato circa un chilo e mezzo di droga tra cocaina, marijuana e sostanza da taglio, 2.400 euro in contanti, tre pistole semiautomatiche, oltre 80 munizioni di diverso calibro e un fucile a pompa risultato oggetto di furto.

Le perquisizioni domiciliari e il sequestro di ulteriore materiale

Le indagini sono proseguite con le perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due arrestati. In una cantina nella disponibilità di uno dei giovani, la Polizia ha scoperto altri venti grammi di cocaina, 8.000 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, tra le suole di alcune paia di scarpe riposte in un armadietto, sono stati rinvenuti ulteriori 750 grammi di cocaina, confermando la presenza di una vera e propria “scorta” di droga pronta per essere immessa sul mercato locale.

Identità e precedenti degli arrestati

I due giovani fermati, un ventenne e un ventiduenne, sono entrambi originari della zona e già noti alle forze dell’ordine come pusher attivi nel territorio di Civitavecchia. Gli arresti sono stati eseguiti con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, porto abusivo di armi e ricettazione. Le accuse sono state formulate in concorso tra loro, poiché entrambi sono stati ritenuti gravemente indiziati dei reati contestati.

Il materiale sequestrato e la convalida degli arresti

Tutto il materiale rinvenuto nel corso delle perquisizioni – armi, droga, denaro e strumenti per il confezionamento – è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Quest’ultima ha convalidato gli arresti, riconoscendo la gravità degli indizi raccolti dagli investigatori. L’operazione ha rappresentato un duro colpo per la criminalità locale, sottraendo al mercato illecito un quantitativo significativo di sostanze stupefacenti e armi da fuoco.

