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È di un arresto e oltre 23 chilogrammi di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione condotta nella notte del 29 maggio presso il porto di Civitavecchia. Un cittadino tedesco è stato fermato e associato presso la Casa Circondariale locale, dopo che la droga è stata scoperta nascosta in un doppiofondo dell’auto su cui viaggiava, durante i controlli sui passeggeri sbarcati da una motonave proveniente dalla Spagna. L’azione è stata resa possibile dalla collaborazione tra Guardia di Finanza, Polizia di Frontiera Marittima e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, impegnate nel contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Operazione congiunta e fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto impegnati i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, il personale della Polizia di Stato – Polizia di Frontiera Marittima e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio ADM Lazio 3. L’intervento si è svolto presso il porto di Civitavecchia, dove i controlli sono stati intensificati nell’ambito di un dispositivo comune volto a contrastare il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’azione si è inserita nelle attività di retrovalico e controllo dei passeggeri e dei veicoli sbarcati dalla motonave proveniente dalla Spagna.

Il controllo e la scoperta della droga

Durante le procedure di identificazione e controllo documentale, l’attenzione degli operatori si è focalizzata su un’autovettura con targa estera. Il conducente, un cittadino tedesco, ha mostrato segni di crescente nervosismo, inducendo le forze dell’ordine ad approfondire l’ispezione del veicolo. Decisivo è stato l’intervento dell’unità cinofila antidroga “Milton” del Gruppo della Guardia di Finanza di Civitavecchia, che ha segnalato la presenza di sostanze sospette. A supporto, è stato utilizzato lo scanner di ultima generazione fornito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il doppiofondo e il sequestro

L’ispezione ha permesso di individuare un ingegnoso doppiofondo ricavato tra il vano della ruota di scorta e il pianale del portabagagli. All’interno sono stati rinvenuti 22 panetti sigillati di cocaina, per un totale di oltre 23 chilogrammi di sostanza ad elevato grado di purezza. Oltre alla droga, sono stati sequestrati l’autovettura – modificata strutturalmente per il trasporto illecito –, uno smartphone utilizzato per pianificare la logistica del viaggio e oltre 1.000 euro in contanti, ritenuti come remunerazione parziale o anticipo per l’attività di corriere.

L’arresto e le accuse

Il cittadino tedesco è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, a disposizione della locale Procura della Repubblica. Dovrà rispondere del reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall’ingente quantitativo sequestrato.

IPA