Sono stati sequestrati presso il porto di Civitavecchia 138 chilogrammi di cocaina nel mese di novembre. Un corriere bosniaco di 42 anni è stato arrestato mentre trasportava un ingente carico di droga nascosto in un autoarticolato proveniente da Barcellona. L’operazione è stata resa possibile grazie a una meticolosa analisi del rischio e alla collaborazione tra Polizia di Frontiera Marittima, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il sequestro della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel corso dei servizi congiunti di controllo doganale e antidroga presso lo scalo portuale di Civitavecchia (Roma) durante il mese di novembre. Le attività hanno visto la partecipazione della Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia, della Guardia di Finanza di Roma – Gruppo Civitavecchia e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – UADM Lazio 3.

Durante i controlli di sicurezza, gli operatori hanno individuato un autoarticolato appena sbarcato da una motonave proveniente da Barcellona. Il mezzo, di proprietà di una società slovena, è stato selezionato per un controllo approfondito a seguito di una dettagliata analisi del rischio condotta a livello interforze. L’attenzione degli agenti è stata attirata dall’estremo nervosismo manifestato dal conducente durante i controlli documentali preliminari.

Il ruolo dell’unità cinofila

Per approfondire la verifica, il veicolo è stato sottoposto a un esame radiogeno che ha evidenziato alcune anomalie nel carico. Successivamente, la merce è stata ispezionata dall’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza di Civitavecchia. Grazie al fiuto del cane Jackpot, sono stati scoperti sei sacchi industriali contenenti plastica riciclata, all’interno dei quali erano nascosti 120 panetti di cocaina purissima.

Il valore della droga sequestrata

La sostanza stupefacente, caratterizzata da un’elevata purezza, avrebbe potuto generare, una volta tagliata e venduta al dettaglio nelle piazze di spaccio, profitti illeciti fino a 15 milioni di euro. Il sequestro rappresenta quindi un duro colpo per le organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti internazionali.

L’arresto del corriere

Il conducente del mezzo, un cittadino bosniaco di 42 anni residente in Slovenia, è stato arrestato in flagranza per il reato di traffico di sostanze stupefacenti aggravato dall’ingente quantitativo. Su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia diretta dal Procuratore Capo Alberto Liguori, l’uomo è stato trasferito presso il carcere locale.

Il porto di Civitavecchia si conferma un punto nevralgico nei traffici internazionali, non solo per le merci legali ma anche per i tentativi di importazione illegale di stupefacenti.

