Cinque misure cautelari per spaccio di droga, uso di armi, incendi dolosi, estorsioni e violenze a Civitavecchia. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale locale, è stata eseguita nella mattinata di oggi e ha visto coinvolti Polizia di Stato e Carabinieri. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite dopo una serie di episodi incendiari che hanno scosso la comunità locale, portando alla luce un sodalizio criminale radicato nel tessuto urbano.

Le indagini e la scoperta del sodalizio criminale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è iniziata in seguito a diversi incendi dolosi che hanno coinvolto veicoli e portoni di abitazioni private nella zona di Civitavecchia. Questi episodi hanno generato un clima di forte preoccupazione tra i residenti, spingendo le autorità ad avviare un’indagine approfondita. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza e il locale Comando della Stazione dei Carabinieri hanno lavorato in sinergia per ricostruire la rete criminale responsabile dei fatti.

Un’organizzazione strutturata e radicata sul territorio

Le indagini hanno permesso di accertare l’esistenza di un’organizzazione composta da tredici persone, caratterizzata da una struttura ben definita e da una presenza capillare nel quartiere. Il gruppo avrebbe fatto ricorso sistematicamente a violenze e intimidazioni, anche mediante l’uso di armi, per consolidare la propria influenza e scoraggiare qualsiasi forma di opposizione. Gli investigatori hanno evidenziato come il sodalizio si sia avvalso di “sentinelle” incaricate di sorvegliare costantemente l’area di interesse, con il compito di monitorare i movimenti delle forze dell’ordine e avvisare i complici in caso di pericolo.

Le modalità operative della banda

Il sistema di controllo del territorio messo in atto dall’organizzazione prevedeva la presenza di “vedette” in punti strategici del quartiere. Queste persone avevano il compito di segnalare tempestivamente eventuali presenze sospette o l’arrivo delle forze dell’ordine, garantendo così la protezione delle attività illecite e rendendo più difficile l’azione investigativa. Tale modus operandi ha permesso al gruppo di agire con una certa impunità, almeno fino all’intervento delle autorità che hanno smantellato la rete criminale.

Sequestri di droga, armi e munizioni

Nel corso delle indagini, condotte sia con tecniche tradizionali che con strumenti tecnologici avanzati, sono stati effettuati importanti sequestri. Gli inquirenti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro oltre 2,5 kg di cocaina, in parte nascosta all’interno di barattoli di vetro occultati in un terreno riconducibile agli indagati. Oltre alla droga, sono stati sequestrati quattro fucili di provenienza illecita, più di 100 munizioni, materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti e diversi telefoni cellulari utilizzati per coordinare le attività criminali.

Le misure cautelari e i precedenti arresti

Le cinque misure cautelari eseguite oggi si aggiungono a un’altra ancora in fase di esecuzione. Questi provvedimenti seguono a precedenti arresti già effettuati nei confronti di tre indagati, ritenuti membri della stessa organizzazione e attualmente detenuti con l’accusa di estorsione, incendio doloso, lesioni personali e atti persecutori. Complessivamente, l’operazione ha portato all’identificazione e al coinvolgimento giudiziario di tredici persone, di cui alcune già sottoposte a misure restrittive e altre indagate a piede libero.

Il ruolo del capo e le comunicazioni dal carcere

Tra i soggetti coinvolti spicca la figura di colui che viene ritenuto il leader del gruppo. Nonostante fosse già detenuto in carcere, l’uomo avrebbe continuato a impartire direttive sulle attività da svolgere all’esterno, utilizzando telefoni cellulari a lui riconducibili. Questi dispositivi sono stati sequestrati durante le perquisizioni, contribuendo a ricostruire la catena di comando e le modalità operative dell’organizzazione.

Altri indagati e la presunzione di innocenza

Oltre agli arrestati, risultano indagate a piede libero quattro persone, anch’esse ritenute coinvolte a vario titolo nelle attività criminali del sodalizio. Le autorità hanno sottolineato che, in questa fase del procedimento, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva di condanna.

L’operazione delle forze dell’ordine ha rappresentato una risposta decisa a una situazione che aveva generato forte allarme sociale nella comunità di Civitavecchia. Gli episodi di incendi dolosi, violenze e estorsioni avevano minato la sicurezza dei cittadini, rendendo necessario un intervento coordinato e incisivo da parte delle istituzioni. La collaborazione tra Polizia di Stato, Carabinieri e Procura della Repubblica ha permesso di smantellare una rete criminale che operava con metodi violenti e intimidatori.

