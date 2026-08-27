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Terminata la fuga del presunto uomo ritenuto affiliato al clan Amato-Pagano: il latitante è stato rintracciato e arrestato a Napoli. L’operazione è stata condotta da ufficiali e agenti della Direzione investigativa antimafia, in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Casoria. L’uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli, L’indagato è accusato, in concorso con altre due persone già arrestate due mesi fa, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. Il gruppo criminale operava nel territorio di Casavatore prendendo di mira ed estorcendo denaro agli imprenditori edili della zona.